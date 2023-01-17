Gecenin Ucunda, 15. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin 15. bölümünde NMacide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur. Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir? İşte Gecenin Ucunda 15. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE!

TMC Film ile Kadir Doğulu'nun sahibi olduğu ÂLİM yapımın otak yapımcılığını üstleneceği Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in Gecenin Ucunda kitabında uyarlandı.

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 15. Bölümünde Berrin'in kurduğu kumpas yüzünden demir parmaklıklar ardına giren Kazım, büyük bir hukuk mücadelesine girişir. Ancak Kazım'ın savaşı tek cephede değildir.

Macide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur.

Macide ise Kazım'ın kendisine neden eskisi gibi davranmadığını anlamaya çalışırken diğer yandan onu düştüğü zor durumdan kurtarmak için çok büyük çaba harcamaktadır.

Karşısına çıkan büyük engelleri aşmayı her zaman başaran Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir?

GECENİN UCUNDA OYUNCULARI

Neslihan Atagül (Macide İnce)

Kadir Doğulu (Kazım Işık)

Kerim İlhan (Can Pekdemir)

Levent Özdilek (Tunç Kanbey)

Özge Özder (Sara Kohen)

Sarp Levendoğlu (Ahmet Işık)

Seyda Bayram (Handan)

Şencan Güleryüz (Zafer Pekdemir)

Tuba Ünsal (Nermin Işık)

Tugay Bahşi (Korkut)

Zuhal Olcay (Berrin Işık Kanbey)

Aleyna Özgeçen (Yasemin Kanbey)

Ayhan Kızılsu (Mehmet)

Aysun Metiner (Ferah)

Bertan Asllani (Cihangir Işık)

Bestemsu Özdemir (Serra Pekdemir)

Burcu Altın (Arzu Ünler)

Ebru Aykaç (Şermin İnce)

Gonca Yakut (Nil)

Hazal Şenel (Simin Tezer)

Kaan Taşaner (Mert Öndeş)