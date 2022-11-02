Gecenin Ucunda dizisi 5. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Ekranlara bomba gibi bir giriş yapan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde Kazım'ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur. Macide şimdi ne yapacak? İşte Gecenin Ucunda 5. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

GECENİN UCUNDA 5. BÖLÜM İZLE!

Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

GECENİN UCUNDA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Işık Ailesi'nden uzak durmakta kararlıdır fakat Handan'ın yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince Kazım'la baş başa bir yolculuğa çıkar.

Maceralı yolculuğun sonunda Kazım'ın kendisi hakkındaki gerçek hislerini öğrenen Macide şok olur.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan ve seyirci ile buluşmak için gün sayan 'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisi, Peride Celal'in 'Gecenin Ucunda' isimli romanından uyarlanmıştır. Dizi, mücadele içindeki bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay gibi başarılı isimler rol alıyor.