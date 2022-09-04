Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde olacağı Gecenin Ucunda dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Star Tv'de yayınlanmaya başlayacak dizi, Peride Celal'in Gecenin Ucunda adlı romanından uyarlandı. Peki Gecenin Ucunda dizisi ne zaman başlıyor? İşte Gecenin Ucunda konusu ve oyuncuları

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında STAR TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Gecenin Ucunda, yakında Star'da izleyenleriyle buluşacak. Dizinin yayın tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmazken, dizi sezonunun başlayacağı Eylül-Ekim aylarında ekranda olacağı tahmin ediliyor.

GECENİN UCUNDA İLK TANITIM

Gecenin Ucunda, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici aşk hikayesiyle yakında STAR TV'de.

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BAŞROLDE

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile 2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye'de tanışıp 2016'da evlenmişti. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 8 yıl aradan sonra aynı dizide başrolü paylaşacak.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan ve seyirci ile buluşmak için gün sayan 'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

STAR TV ekranlarında yeni sezonunda yayınlanacak olan 'Gecenin Ucunda' dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İzleyicinin merakla beklediği dizi sosyal medyayı salladı. Peride Celal'in 'Gecenin Ucunda' isimli romanından uyarlanan dizi, mücadele içindeki bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay gibi başarılı isimler rol alıyor.

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosu şöyle:

Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri Ankara'da başladı. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.