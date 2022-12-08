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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. son bölüm full izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Annesini kaybeden Gizem büyük bir yıkım yaşarken, Mert'in elinde silahla polislere yakalanması izleyenleri şoke ediyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. Bölüm izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm full izle!

8 Aralık 2022 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. son bölüm full izle!
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 21. bölümünde Sadi ve Derya, Songül'e açıklama yapmaya çalışıyor. Songül, Sadi'yi affedecek mi? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. Bölüm full izleme bağlantısı

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 21. BÖLÜM İZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 21. BÖLÜM FULL IZLE YOUTUBE

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe Show Tv'de.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 21. BÖLÜM ÖZETI

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. bölümümde Sadi ve Derya'nın, Songül'e açıklama yapmaya çalıştığı bölümde sular durulmuyor.

Annesini kaybeden Gizem büyük bir yıkım yaşarken, Mert'in elinde silahla polislere yakalanması izleyenleri şoke ediyor. "Songül, Sadi'yi affedecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Show TV'nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin geçen hafta ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu.

Sadi ve Derya ile yüzleşmeye karar veren Songül, buluşmak için verdiği adreste ikilinin karşısına çıktı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, önceki bölümüyle TOTAL'de 4.94 izlenme oranı (rating) 11.95 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.88 izlenme oranı (rating) 11.07 izlenme payı (share), AB'de 3.82 izlenme oranı (rating) 9.85 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

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