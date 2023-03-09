Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 30. son bölümünde Sadi ve Songül, Gizem'in evine gelen adamları son anda ellerinden kaçırırken bavulun hala ortaya çıkmaması Servet'i sinirlendirir. Sadi, Gizem'in bavulun kendisinde olduğu gerçeğini itiraf etmesini beklerken Gizem ne yapacak? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30. Bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 30. BÖLÜM FULL IZLE SHOW TV

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSİN HAYAT BILDIĞI GIBI 30. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe saat 20.00'da Show Tv'de.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 30. BÖLÜM ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Sadi ve Songül, Gizem'in evine gelen adamları son anda ellerinden kaçırırken bavulun hala ortaya çıkmaması Servet'i sinirlendirir. Sadi, Gizem'in bavulun kendisinde olduğu gerçeğini itiraf etmesini beklerken Gizem gereken itirafı yapacak mıdır?

Melek şefkat yuvasında verilen sütün koktuğunu fark eder ve durumu müdüreyle paylaşır. Müdüre sert tavrıyla karşılaşan Melek ceza alırken, Can'ın sürprizi hem Melek'i hem de şefkat yuvasındaki herkesi mutlu eder. Ama Can'ın yaptığı bu iyiliğin onun ve ailesinin başına nasıl bir dert açacağından kimsenin haberi yoktur.

Sadi ve yılan ekibinin oyunuyla parasız kalan Servet sıcak para akışı sağlamak için uranyum takası için iki ülkenin aracısı olur. Fakat uranyum kaçakçılığı yapılacağını öğrenen yılan ekibi de takasın yapılacağı mekanda yerlerini alır.

Kılık değiştirerek mekana girecek olan ekipten Songül'ün bürünmek istediği kılık Sadi'nin kıskançlık krizine girmesine neden olur. Takasta çıkan bir sorun silahların ateşlenmesine neden olurken ekip Servet'in masada oturan adamı Hakkı'ya ulaşabilecek midir?