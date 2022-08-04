'Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölümde Mert, ıslahevinden çıktıklarını Gizem'in ifşa ettiğini düşündüğü için tepkiliyken Gizem kendini açıklamaya çalışıyor. Songül'ün Sadi'ye sarıldığı anlar izleyiciyi heyecanlandırdı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Bölüm izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 3. bölüm full izle!

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 3. BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI 3. BÖLÜM IZLE ÖZETI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır.

Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir.

Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar.

Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar.

Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI OYUNCULARI

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

GELSIN HAYAT BILDIĞI GIBI KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı 'Z Kuşağı'na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyecek.