Gizli Saklı 8. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ'un oturduğu Gizli Saklı dizisinin final bölümünde şaşırtan olaylar yaşandı. Gizli Saklı 8. Bölümde Koşuoğlu ailesi suçüstü yakalanır ve gizli saklı tüm sırlar ortaya dökülür. Peki bu hikaye nasıl bitecek? Gizli Saklı 8. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Gizli Saklı final bölümü izle tek parça!

GIZLI SAKLI 8. BÖLÜM İZLE FULL

No:9 Productions imzası taşıyan yaz dizisi Gizli Saklı final yaparak ekranlara veda etti. Peki final bölümünde neler yaşandı? İşte Gizli Saklı 8. bölüm özeti...

GİZLİ SAKLI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gizli Saklı'nın final bölümünde Naz ve Pamir, düğünde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Zeynep'i idare etmek için çabalarlarken Aynur, Yaz'ın polis olduğunu ele verir, Zeynep bir anda düğünden kaybolur.

Babasının yanına her şeyi anlatmaya gitmişken kapının önünde bavullarını görür ve Nehir'in doldurmalarıyla evden kovulduğunu öğrenir, gördüklerini anlatmaktan vazgeçer.

Yaz ve Levent tam operasyonun bittiğini düşünüp umutlarını kaybetmiştir ki gelen sürpriz bir telefonla Zeynep onlara yardım edeceğini söyler.

Bir yandan her şeyden habersiz Tarık, operasyonu başarıya ulaştıracak teslimatı gerçekleştirmek için Levent'e talimat verir. Her şey tıkırında ilerlerken Zeynep tekrar ortadan kaybolur.

Koşuoğlu ailesi suçüstü yakalanır ve gizli saklı tüm sırlar ortaya dökülür. Bir kelebek havaya uçar ve bu hikâye bizlere yaşattığı tüm sürprizleriyle son bulur.