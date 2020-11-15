15 Kasım 2020 Pazar 16:07 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 16:07

Gönül Dağı 4. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 4. bölümde; Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur. Bu durumu kabullenemeyen Veysel, Ramazan ve Cemile; Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 4. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

GÖNÜL DAĞI 4. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazandı.

GÖNÜL DAĞI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı 4. bölümde; Dilek, Taner’in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı’ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur.

Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner’e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner’in tercihi ne olacaktır?

Öte yandan Veysel’e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI





GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi dizi severleri heyecanlandırdı. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yapımda Berk Atan Taner karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor.

TRT1'in Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizide tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hayatı konu alınıyor.

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner'dir. Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı'ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı'nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner'in karşısına çıkacaktır.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.