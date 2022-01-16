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Dizi

Gönül Dağı 47. Bölüm izle son bölüm! Gönül Dağı 47. bölüm full izle!

Gönül Dağı 47. bölüm izleyicisiyle buluştu. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın ekrana gelen son bölümünde Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, onu kaçırmaya karar verir. Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir? İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 47. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı. Gönül Dağı 47. bölüm izle full HD tek parça!

16 Ocak 2022 Pazar 11:21 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 11:21
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Gönül Dağı 47. bölümüyle izleyenlere komik ve duygusal anlar yaşattı. TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı'nın son bölümde Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Bu yolculukta onları nasıl bir sürpriz beklemektedir? Gönül Dağı 47. bölümü izleyemeyenler için son bölüm izle full hd tek parça halinde haberimizden izleyebilirler. İşte son bölümde yaşananlar.

GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 47. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı 47. bölümde Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar.

Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

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