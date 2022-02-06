6 Şubat 2022 Pazar 10:15 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:15

Gönül Dağı 50. bölüm izleyenleriyle buluştu. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 50. bölümde Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak? Gönül Dağı 50. bölümünü kaçıranlar, son bölümü full hd tek parça halinde haberimizden izleyebilirler. Gönül Dağı 50 bölüm izle full hd tek parça!

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Gönül Dağı 51. bölüm fragmanında Dilek, hamile olduğunu öğreniyor. Kasabalı, bu haberi nasıl karşılayacak?

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir.

Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar.

Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir.

Sefer'in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder.

Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...