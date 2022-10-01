Gönül Dağı 70. bölümüyle izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Yeni sezonda da fırtınalar estiren Gönül Dağı'nın 70. bölümünde Rıfat, Mihriban'la amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Savcı Veysel'in suçsuz olduğuna karar verecek mi? Gönül Dağı 70. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Gönül Dağı 70. bölüm izle full HD tek parça!

GÖNÜL DAĞI 70. BÖLÜM İZLE

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de!

GÖNÜL DAĞI 71. BÖLÜM FRAGMANI

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

GÖNÜL DAĞI 70.BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel (Semih Ertürk)'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi?

Gönül Dağı'nın 70. bölümünde amcaoğulları Taner (Berk Atan), Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Doktor Kenan (Serkan Kuru) olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat (Hüseyin Sevimli).

Rıfat, karısı Mihriban'la (Hande Nur Tekin) amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor.

Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın 70. bölümünde izleyeceğiz.

Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi) iyileşiyor.

Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz.

Zahide (Ecem Özkaya) ve Sefer (Ferdi Sancar) çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan (Cengiz Sezgin) gerçekleri öğreniyor.

Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde; Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Hande Nur Tekin, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Rol Alıyor.