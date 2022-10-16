Gönül Dağı 72. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı'nın 72. bölümünde Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır? Gönül Dağı 72. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Gönül Dağı 72. bölüm izle full HD tek parça!

GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM İZLE (TRT İZLE)

Bozkırda bir Anadolu masalı... Yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de!

GÖNÜL DAĞI 73. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini ise Yahya Samancı'nın yaptığı Gönül Dağı'nın 73. bölüm fragmanı yayınlandı.

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

GÖNÜL DAĞI 72.BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 72. son bölümünde Zeki'nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir.

Veysel'in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki'nin kardeşleri Ramazan'a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane'nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane'ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili'deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?