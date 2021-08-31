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Dizi

Gönül Dağı dizisinden takipçilerine müjdeli haber

TRT 1'in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla yeniden başlıyor. İlk bölümü 11 Eylül Cumartesi yayımlanacak olan Gönül Dağı, saat 20.00'de ekranlarda olacak.

AA31 Ağustos 2021 Salı 23:06 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 23:09
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerle harmanlanmış samimi senaryosuyla izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar'da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru da "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.

- Amcaoğullarının girişimcilik maceraları devam edecek

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Dizide amcaoğullarının girişimcilik maceraları her bölümde farklı sürprizlerle izleyenlerle buluşacak.

Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı dizide Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

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