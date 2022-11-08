Gönül Dağı hayranlarını üzecek haber! Gönül Dağı yayından kaldırıldı mı?

Gönül Dağı hayranlarını üzecek haber! Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisi TRT1 yayın akışında yer almadı. Diziyi takip eden milyonlarca seyirci, "Gönül Dağı yayından kaldırıldı mı, neden yok?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler

GÖNÜL DAĞI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin hayranlarına kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisi 77. bölümden sonra yayınına ara verecek.

Gönül Dağı dizisinin, TRT'nin Dünya Kupası maçlarını ekrana getireceği için yayınına üç hafta boyunca ekranda olmayacağı öğrenildi.

Ferhat Eşsiz'in yapımcılığını üstlendiği ve Teoman Gök'ün senaryosunu kaleme aldığı Gönül Dağı dizisinin Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar gibi oyuncular yer alıyor.

Gönül Dağı 19 Kasım'da seyirciyle buluşacak 77. bölümden sonra yayınına ara verecek.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ekibi Kasım ayının 24'üne kadar tatile çıktı.

Yahya Samancı'nın yönettiği dizi, 17.12.2022 tarihinde 78. bölümüyle seyirci karşısında olacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU



Gönül Dağı dizisi, 3 sezondur TRT ekranlarına gelen ve en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...