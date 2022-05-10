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Dizi

Gönül Dağı Mihriban kimdir? Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin kaç yaşında, nereli?

Gönül Dağı dizisinin Mihriban'ı Hande Nur Tekin hakkında araştırmalar hız kazandı. Gönül Dağı dizisinde Rıfat ile evlenen Mihriban karakterine hayat veriyor. Peki Gönül Dağı Mihriban kimdir? Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

10 Mayıs 2022 Salı 12:19 - Güncelleme:
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Gönül Dağı dizisi oyuncularından Mihriban kimdir, gerçek adı nedir? sorularının yanıtı, diziyi takip edenler tarafından merak edildi. Hande Nur Tekin, İlk TV projesi olan Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterini canlandırıyor. Oyunculuk kariyerinin başlarındaki oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Peki Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gönül Dağı oyuncuları arasına yeni katılan Mihriban karakteri, güzelliği ile ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti. Meryem'in Rıfat'ı terketmesinin ardından Mihriban karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ilk dizi deneyimini Gönül Dağı'nda gerçekleştiriyor. İşte Gönül Dağı'nın Mihriban'ı Hande Nur Tekin hakkında merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI MİHRİBAN KİMDİR?

Hande Nur Tekin 2000 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Rol aldığı ilk proje gönül dağı dizisidir.

Hande Nur Tekin , Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterini canlandırmaktadır.

HANDE NUR TEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

22 yaşında olduğu bilinen oyuncu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

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