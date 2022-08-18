Gönül Dağı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Sezon finaliyle herkesi ağlatan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri, geçtiğimiz günlerde Sivrihisar'da başladı. Buna göre Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı.
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Eylül'ün 11'inde ekrana gelmişti. Bu sene de aynı tarihlerde yayımlanması bekleniyor.
DİLEK'İN YERİNE KİM GELECEK?
Gönül Dağı dizisi 65. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Dilek karakterinin vedası izleyenleri üzdü. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı'na veda ettiğini açıkladı.
Yeni sezonda Dilek olmadan yaşayan ve çocuğuna hem annelik hem de babalık yapacak olan Taner'in yeni partnerinin kim olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Dilek'in yerine gelecek isimler arasında Buse Varol ve Hilal Altınbilek yer alıyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy