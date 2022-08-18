Gönül Dağı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Sezon finaliyle herkesi ağlatan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri, geçtiğimiz günlerde Sivrihisar'da başladı. Buna göre Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı.

Gönül Dağı dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Eylül'ün 11'inde ekrana gelmişti. Bu sene de aynı tarihlerde yayımlanması bekleniyor.

DİLEK'İN YERİNE KİM GELECEK?

Gönül Dağı dizisi 65. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Dilek karakterinin vedası izleyenleri üzdü. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı'na veda ettiğini açıkladı.

Yeni sezonda Dilek olmadan yaşayan ve çocuğuna hem annelik hem de babalık yapacak olan Taner'in yeni partnerinin kim olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Dilek'in yerine gelecek isimler arasında Buse Varol ve Hilal Altınbilek yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy