Gönül Dağı Dilek diziden ayrılıyor mu? Oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden Gönül Dağı dizisinden ayrılıp, İstanbul'daki hayatına dönmek istediği iddia edildi. TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmaktadır. Peki Dilek Gülsim Ali İlhan diziden ayrılacak mı? Gönül Dağı Dilek neden ayrıldı?

GÖNÜL DAĞI DİLEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından olan Gülsim Ali İlhan'dan izleyenleri üzecek haber geldi.

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın 65. bölümde diziye veda edeceği iddia edildi.

Gülsim Ali'nin Instagram'da Gönül Dağı dizisi yapımcısı Ferhat Eşsiz'i takipten çıkması bu iddiaları güçlendirdi.

Gönül Dağı dizisinin yapımcısından henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı.

GÖNÜL DAĞI DİLEK NEDEN AYRILDI?

çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden dizide Dilek karakterine hayat veren güzel oyuncunun İstanbul'daki hayatını özlediği ve diziden ayrılmak istediği öne sürüldü.

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmaktadır.