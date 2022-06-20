Gül Masalı dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte merak edildi. Senaryosunusunu Aybars Bora ile Dilek Aydoğdu'nun yazdığı dizide "Annelerin kaderi, kızlarının çeyizidir" kavramı ele alınacak. Peki Gül Masalı dizisi oyuncuları kimlerdir? Gül Masalı nerede çekiliyor, konusu ne?

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.

Erdem Kaynarca (Toprak Atabey)

Gül Masalı dizisinde Erdem Kaynarca Isparta'nın önemli ailelerinden Atabeylerin biricik oğlu Toprak Atabey'e hayat verecek. Toprak aslen mimar bir genç fakat anne babasıyla arası çok iyi olmadığı için yurt dışına gitmiş; ancak doğduğu topraklardan uzakta yapamamış ve ülkeye dönmen istemeyen sevgilisini bırakarak Isparta'ya geri dönmüş. Isparta'da ailesi lavanta yetiştiriciliği yapıyor. Toprak Türkiye'ye döner dönmez aile şirketini büyütmeyi hedefliyor ve farklı olarak gül işine de giriyor. Toprak Türkiye'ye döndüğünde hiç görmediği Gonca ile karşılaşıyor ve ona aşık oluyor. Bu sırada Toprak'ın yurt dışından eski sevgilisi Ece de Türkiye'ye dönüyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile başarılı bir performans sergileyen Gülper Özdemir 1990 Almanya doğumludur. 32 yaşında olan Gülper Özdemir Kara Yazı dizisi ile oyunculuğa cılız bir giriş yapsa da Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerle adından söz ettirmiştir. Gülper Özdemir 1.76 m boyunda ve 57 kg ağırlığındadır. Gülper Özdemir oyuncu Mehmet Aykaç ile sevgilidir.

Gülper Özdemir Gül Masalı dizisinde İstanbul'dan Isparta'ya gelen Gonca isminde güzeller güzeli bir kıza hayat verecek. Gonca'nın annesiz büyümüş kendi ayakları üzerinde durabilen bir kızdır. Endüstri mühendisi olan Gonca iş yerinde yapılan bir haksızlığa susmayınca işten atılır. Isparta annesinden kendisine miras kalan gül bahçesi ve ev için ani bir karar ile Isarta'ya gider ve hayatı değişir. Gonca bu mirası araştırırken geçmişin gizemli sırları ile karşılaşır ve Toprak Atabey ile tanışarak ona aşık olur.

Gülper Özdemir (Gonca)

Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin)

Zehra Yılmaz (Ece Kardeş)

Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma Ana)

Arif Pişkin (Tahir)

Tuğba Tutuğ (Zeynep)

GÜL MASALI'NIN KONUSU NE?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Gül Masalı dizisinde Toprak ve Gonca'nın imkansız aşkı anlatılacak.

Dizinin yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar üstleniyor. Yönetmenliği ise Sadullah Şentürk'e ait.

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta'da başlayıp, İstanbul Beşiktaş, Galata gibi semtlerde devam edecek.