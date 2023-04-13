Gülcemal dizisi 2. bölümüyle bu akşam FOX TV'de ekrana geliyor. İlk bölümü ile izleyicinin beğenisini kazanan Gülcemal'in 2. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz bağlantıya haberimizden ulaşabilirsiniz. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Deva, hiç tanımadığı Gülcemal'in evindeki tutsaklıktan kurtulmak için kendi canını tehlikeye atar. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gülcemal 2. bölüm tek parça izleme linki!

GÜLCEMAL 2. BÖLÜM İZLE FULL HD!



Gülcemal, her hafta Perşembe akşamı saat 20.00'de FOX TV'de...

GÜLCEMAL 2. BÖLÜM ÖZETİ



Gülcemal babasını bırakmak için Deva'ya bir teklifte bulunur.

Halil İbrahim'i serbest bırakmak karşılığında Deva'nın onunla kalmasını istemektedir. Köşeye sıkışan Deva Gülcemal'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Bu sırada İpek Deva'yı kurtarmak için Zafer'den yardım ister ancak Zafer'in bambaşka planları vardır. Gülcemal'i hiç beklemediği bir yerden vurmak istemektedir.

Deva ise hiç tanımadığı Gülcemal'in evindeki tutsaklıktan kurtulmak için kendi canını tehlikeye atar.

GÜLCEMAL KONUSU

Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış (Gülcemal) ve Melis Sezen'i (Deva) bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.