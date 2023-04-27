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Dizi

Gülcemal 4. bölüm izle tek parça! Gülcemal dizisi 4. bölüm full izle!

Gülcemal 4. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğ, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Gülcemal ile arasındaki ilişki ve dengeler şaşırtıcı bir şekilde değişen Deva, bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu kararı onu ölümle burun buruna getirecektir. İşte Gülcemal dizisi 4. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

27 Nisan 2023 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
Gülcemal 4. bölüm izle tek parça! Gülcemal dizisi 4. bölüm full izle!
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Gülcemal dizisi 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. FOX TV'de ekrana gelen dizinin 4. bölümünde Gülcemal Deva'yı azat etmeye karar verir. Fakat sürpriz bir telefon her şeyi değiştirir. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı dizide, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayan aşkını konu alıyor. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gülcemal 4. bölüm izleme linki!

GÜLCEMAL 4. BÖLÜM İZLE!

Gülcemal 4. bölümüyle 27 Nisan 2023 Perşembe saat 20.00'de FOX TV'de...

GÜLCEMAL 4. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcemal 4. bölümde; Mert'in eve gelişiyle öğrendikleri Deva'yı adeta şoke eder. O evde artık kalamayacağını anlayan Deva Gara'nın yardımıyla evden çıkmanın yollarını ararken bir yandan da önceleri korktuğu, bir canavar sandığı Gülcemal'in yeni bir yüzünü görür.

İkisi arasındaki ilişki ve dengeler şaşırtıcı bir şekilde değişirken Deva bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu kararı onu ölümle burun buruna getirecektir.

Gülcemal ise tam da güvendiği anda kendisinden kaçan Deva'yı azat etmeye karar verir. Fakat Gülcemal'e gelen sürpriz bir telefon her şeyi değiştirir.

Gülcemal dizisi, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal dizisinde; Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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