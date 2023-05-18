Gülcemal dizisi 7. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. FOX TV'de ekrana gelen dizinin 7. bölümünde Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır? Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı dizide, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayan aşkını konu alıyor. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Gülcemal 7. bölüm izleme sayfası

GÜLCEMAL 7. BÖLÜM İZLE!

Gülcemal dizisi, Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal 7. bölümüyle 18 Mayıs 2023 Perşembe saat 20.00'de FOX TV'de...

GÜLCEMAL 7. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcemal 7. bölümde; Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır.

Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır.

Gülendam dünyanın en dürüst insanı olan kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir.

Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır?

Gülcemal dizisinde; Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.