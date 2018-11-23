Gülperi 12.yeni bölüm fragmanı Gülperi son 11.bölüm izle Show TV’de! Milyonları ekran başına kilitleyen Gülperi dizisi son bölümde neler oldu? Gülperi yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Show TV’nin sevilen dizisi Gülperi her Cuma saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Gülperi son bölümde Seyit, Hasan'ı sokaktaki insanlara götürüyor. Selen'in babası yüzünden mağdur olan insanları gösteriyor. Amacının onların hakkını geri almak olduğunu söylüyor. Hasan onu anlıyor ama kız yüzünden tepkisini sürdürüyor. Gökhan Seyit'in nasıl bir insan olduğundan söz ediyor. Gülperi 11. yeni bölüm fragmanında ise; Can'ın kayboluşu ile Gülperi kahroluyor. Polise gidiyorlar ve Can'ın mektubunu okuyorlar. Hasan, Gülperi ve Bedriye gözyaşları ile bu satırları okuyor. Can, Ejder'in elinden kaçıyor ve o sırada bir fren sesi duyuluyor. Ejder şok içinde o ana tanık oluyor. Kadir, Şeyma'yı tehdit ediyor ve “Bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!” diyor. Hasan da bu sözleri duyuyor. Ejder'in adamlarından biri mezar kazıyor.

GÜLPERİ 11.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanacak yeni bölümüne; hastanede tutuklu olduğu halde firar eden Ejder'in, Can'ı kaçırması damga vuracak. Oğluna sürpriz doğum günü hazırlıkları yaparken acı haberi alan Gülperi'nin feryatları izleyenleri sarsacak. Büyük bir merakla beklenen yeni bölümün fragmanında Can'ın kazılan bir mezar başında adeta cansız gibi yatması yürekleri ağza getirdi. Başarılı performansıyla izleyenlerin gözbebeği olan Can'ın akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

Can’ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir’in Şeyma’ya “Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis’in yüzünü görebiliyor musun? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda yerde hareketsiz yatan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği "Gülperi" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hasan, Selen'in onu ele vermemesi ile serbest kalıyor ama annesinin fırçasından kurtulamıyor. Kadir de Hasan'ı uyarıyor. Ama Hasan, Kadir'in sürekli karşısına çıkmasından rahatsız. Konuşma sırasında Hasan, Artemis'in Kadir'in kızı olduğunu öğreniyor. Kadir, Hasan'ı üstü kapalı şekilde uyarıyor. Gülperi ile Kadir vedalaşıyor. Şeyma da bu anları uzaktan izliyor. Sonra iğneleyici sözleri ile Kadir'i yine rahatsız ediyor.

TAŞKIN AİLESİ İŞ BAŞINDA

Bedriye ile Can halaları Kader'i eve getirmek zorunda kalıyor. Kader bir yandan babasına izahat veriyor diğer yandan da kendini evde tutmaya çalışıyor. Ejder ise cezaevinde Gülperi'den intikam alma planları yapıyor. Aldığı ilaçlar sonucunda bayılıyor ve revire kaldırıyor.

HASAN, SEYİT'TEN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Seyit, Hasan'ı sokaktaki insanlara götürüyor. Selen'in babası yüzünden mağdur olan insanları gösteriyor. Amacının onların hakkını geri almak olduğunu söylüyor. Hasan onu anlıyor ama kız yüzünden tepkisini sürdürüyor. Gökhan Seyit'in nasıl bir insan olduğundan söz ediyor.

GÜLPERİ İŞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Gülperi işten kovuluyor. Ama Ayten Hanım'ı beklemek için ısrar ediyor. Gülperi, Ayten Hanım ile konuşuyor. Ayten, Ajda'nın da haklı olduğunu söylüyor. Gülperi verdiğiniz maaşın yarısına da razıyım diyerek yalvarıyor. Boyacı gelmediği için Ayten çok mağdur olduklarını anlatıyor. Gülperi, Ayten ile Ajda gidince tüm dükkanı boyuyor.

HASAN GİZLİCE SELEN'LE BULUŞUYOR

Hasan, Artemis ile buluyor. Sarılarak kavuşuyorlar. Selen'in evinde babası tarafından hapsedildiğini görüyorlar. Hasan, Artemis'in Selen'i çağırmasını istiyor. Artemis'in merak ettiği şey ise ikisi arasında bir şey olup olmadığı. Hasan aramızda bir şey yok, ama küçük bir etkileşim olduğunu anlatıyor. Artemis içi yana yana Selen'e gidiyor. Hasan'ın kapıda onu beklediğini söylüyor. Selen evden çıkmanın bir yolunu buluyor. Artemis söylene söylene Selen'in evden kaçışına yardım ediyor. El ele koşan Selen ile Hasan'ın arkasında Artemis gözyaşları ile kalıyor. Hasan, Selen'e işçilerden bahsediyor. Perişan haldeki işçileri ve neden kaçırıldığını anlatıyor. Selen de babasının acısını nasıl ondan çıkardığını anlatıyor. Selen, Hasan'a yardım etmeyi kabul ediyor. Onu babasının çalışma masasına sokuyor.

EJDER HAPİSHANEDEN KAÇIYOR

Şeyma, Yakup Ağa ile hastanedeki Ejder'in yanına gidiyor. Şeyma, Ejder'in bir an önce serbest kalması için planı yaptığını anlatıyor. Ama Ejder'in bekleyecek kadar sabrı yok. Babası ile Şeyma gidince hastanedeki hemşireden yardım alarak kaçıyor.

GÜLPERİ, KADER İLE KARŞILAŞIYOR

Gülperi eve geldiğinde Kader ile karşılaşıyor. Kader, babasına karşı Gülperi'yi savunduğunu söylüyor, özür diliyor. Gülperi durumun farkında ve ‘amacın ne' diyor. Gülperi, Kader'i kovuyor ama Can'ın minik yüreği el vermeyince Kader evde kalıyoR.

GÜLPERİ KONUSU

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

“Ben onlar için ömrümü veririm, ellerini hiç bırakmam!” sözleriyle çocukları için savaşacağının sinyallerini veren Gülperi, kayınpederi Yakup'un (Tarık Papuçcuoğlu) tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarından koparıldığı sahnede yaşadığı acı derinden hissedilirken, Avukat Kadir (Timuçun Esen) Gülperi'nin zorluklarla dolu geçmişini merak ediyor. Mahkemede Hasan'ın (Burak Dakak)“Benim anam babamla beraber öldü, ikisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük!” sözleri dizinin yürek burkan hikayesinden ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

GÜLPERİ OYUNCULARI

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.

YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)

Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup’un sözü bir tek oğlu Eyüp’e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp’ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi’nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi’nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi’yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi’nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın’ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.

Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.