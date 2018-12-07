Gülperi 14.yeni bölüm fragmanı Gülperi son 13.bölüm izle Show TV’de

Gülperi 14.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gülperi son 13.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Doludizgin devam eden Gülperi dizisi son bölümde neler oldu? Gülperi yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Sevilen dizi Gülperi her Cuma saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Gülperi son bölümde Artemis hastaneden çıkmak için hazırlanırken Kadir, psikologdan onunla ilgili neler yapacaklarını öğrenir. Şeyma ise Artemis’e neler olduğunu anlatmasını ister. Artemis hiçbir şey anlatmaz. Gülperi kilitli kaldığı odada Ejder’e seslenir. Oğlunu görmek istediğini haykırır. Ejder, Cabbar’dan ses çıkmayınca iyice panikler. Bu sırada Gülperi’nin telefonu çalar. Arayan Hasan’dır. Ejder telefona cevap vermez. Yeni bölümde ise Can’a olanlar yüzünden kendini sorumlu tutan Bedriye af dilerken, Can’ın duymadığını anlayan Gülperi ve çocuklar büyük bir şok yaşıyor. İşte Gülperi dizisi en son gelişmeleri ve son dakika haber bilgisi star.com.tr’de…

GÜLPERİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can’a olanlar yüzünden kendini sorumlu tutan Bedriye af dilerken, Can’ın duymadığını anlayan Gülperi ve çocuklar büyük bir şok yaşıyor. Kadir’in kızı Artemis’le gözyaşları içinde yüzleştiği duygusal tanıtımda Ejder’in mezarı başındaki el dikkat çekiyor. Çocukların duruşmaya kadar devlet gözetimi altına alınacağını öğrenen ve bir kez daha yıkılan Gülperi’nin neler yapacağı merakla bekleniyor...

GÜLPERİ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi Ejder’in bulunduğu yere gelir. Gülperi Can’ı görmek ister ama Ejder ona engel olur. Ejder’in elinden kaçmak için hamle yapar ama başaramaz. Bu sırada Hasan ve Seyit de Can’ı bulmak için Seyit’in bulduğu adrese gelirler. Evde kimseler yoktur. Hasan Can’a seslenir. Ses seda çıkmaz. Hasan evde pasaportlar bulur. Bunlardan biri de Can’a aittir.

GÜLPERİ EJDER’İN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ANLIYOR

Gülperi Ejder’e Can’ın nerede olduğunu sorar. Can için ne isterse yapacağını söyler. Ejder’in istediği şey Gülperi’ye sahip olmaktadır. Ejder’e Can’ın sesini duymak istediğini söyler. Ejder Cabbar’ı arar. Cabbar Ejder’e bir kaz olduğunu söyleyerek Can öldü başımız sağolsun der. Ejder şok olmuştur. Bu sırada Gülperi Can’ın sesini duymak istediğini söyleyince Ejder Can’ın uyuduğunu söyler ama Gülperi inanmaz. Ejder’in elinden kurtulmak için hamle yapan Gülperi kaçmaya çalışır. Ejder onu yakalayarak odaya kilitler.

CAN YAŞIYOR

Bu sırada Cabbar Can’ı gömmek için çukuru hazırlamıştır. Bedriye Can’ın tavşanı pembe burun ölünce bahçeye halası ile birlikte gömer. Cabbar Can’ı çukura koymak için hazırlanırken inanılmaz bir şey olmuştur. Can nefes almaktadır. Can yaşıyordur. Cabbar gözyaşlarına boğulur ve “Çok şükür” der.

EJDER’İ KORKU SARDI

Artemis hastaneden çıkmak için hazırlanırken Kadir, psikologdan onunla ilgili neler yapacaklarını öğrenir. Şeyma ise Artemis’e neler olduğunu anlatmasını ister. Artemis hiçbir şey anlatmaz. Gülperi kilitli kaldığı odada Ejder’e seslenir. Oğlunu görmek istediğini haykırır. Ejder, Cabbar’dan ses çıkmayınca iyice panikler. Bu sırada Gülperi’nin telefonu çalar. Arayan Hasan’dır. Ejder telefona cevap vermez.

Hasan ve Seyit Can’ı bulmak için her yere bakar ama Can ortalarda yoktur. Cabbar ise Can’ın yaşadığını fark edince onu kucaklayarak yardım almak için birilerini bulmaya çalışır. Artemis hastaneden anne ve babası ile çıkarken akşam eve gelmeyeceğini. Onların seslerini duymak istemediğini ve kendisini babannesine bırakmalarını ister. Kadir onunla konuşmaya çalışsa da başaramaz.

CABBAR YARDIM İSTİYOR

Bedriye, Kadir’i arayarak annesini sorar. Ondan haber alamadıklarını söyler. Kadir de haberi olmadığını haber aldığında onu arayacağını söyler. Bu sırada Hasan Cabbar’ın telefonunu bulmuştur. Cabbar ise bir evin kapısına gelmiş içerdekilere “yardım edin” diye bağırır. Evdekiler dışarı çıkar. Cabbar onlara çocuğun kötü durumda olduğunu yardım etmelerini ister. Cabbar ve Can’ı içeri alırlar.

CABBAR’IN TELEFONU HASAN’DA

Hasan Can’ı ararken Cabbar’ın telefonu çalar. Arayan Ejder, Cabbar zannederek neden ses vermediğini, Can’a ne yaptığını sorar. Ejder’in sesini duyan Gülperi içerden Ejder’e seslenir. Hasan bu sırada Ejder’e telefonda Can’a ne yaptıklarını sorar ve onu öldüreceğini söyler. Cabbar’ın Can için kazdığı çukura giren Hasan deliler gibi toprağı eşeleyerek Can’a ulaşmaya çalışır. Can’ın öldüğünü sanan Hasan gözyaşlarına hakim olamaz kazmaya devam eder. Bu sırada Can’ın şapkasını bulur.

GÜLPERİ OYUNCULARI

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.

YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)

Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup’un sözü bir tek oğlu Eyüp’e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp’ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi’nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi’nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi’yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi’nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın’ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.

Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.

GÜLPERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanında olan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.