Gülperi 15.yeni bölüm fragmanı yayında mı Gülperi dizisi 14.son bölüm Show Tv izleme linki

GÜLPERİ 15.BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi 15.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

GÜLPERİ 14.BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi dizisinde bu hafta Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır.



Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır. Hasan ise mahkemede Gülperi’yle ilgili duyduklarının etkisiyle ondan yine uzaklaşır.



Kadir yaptıklarına daha fazla dayanamadığı Şeyma’nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan Artemis ise Şeyma’nın Yakup’un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır.



Bedriye’nin başı Damla yüzünden yine derde girerken, Can bir daha annesi ve kardeşlerini göremeyeceğinden korkar. Seyit ise Gülperi’nin karşısına Can’ı geri alabilmesi için beklenmedik bir teklifle çıkagelir. Şaşkına dönen Gülperi’yi yeni sürprizler beklemektedir.

GÜLPERİ 13.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz dışarıda onları beklemektedir. Gülperi büyük bir çabanın sonucunda Can’a kavuşur ancak oğlunun duymadığı gerçeğiyle yıkılır. Can kendisine uygulanacak tedavi sayesinde sağlığına kavuşabilecektir ancak bu parayı sağlamak Gülperi için imkânsızdır.





Artemis Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışırken Selen ve Hasan’ın yakınlaşması da onun hayatını daha da zorlaştırır. Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalışır ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndedir.



Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıyadır. Hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döker. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz dışarıda onları beklemektedir.

GÜLPERİ KONUSU



Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

GÜLPERİ 14.BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)



Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.



Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.







KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)



Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

timucin-esen-kimdir



Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema – yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir. Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.



YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)



Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup’un sözü bir tek oğlu Eyüp’e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp’ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi’nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi’nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi’yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi’nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın’ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.



Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.



ŞEYMA ÖREN AYDIN (ECE SÜKAN)



Küçük yaşta annesini kaybeden Şeyma ilgisiz bir baba ve üvey anne tarafından büyütülür. Babasının sevgisini kazanmak için hep başarılı olmak zorunda hisseder ve ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Her koşulda babası hep üvey kardeşlerini ondan daha çok önemser. Hukuk fakültesi mezunudur ve orada tanıştığı Kadir’le evlidir. Gerçek sevgiyle büyümediği için sevmeyi de bilmez. Sevdiğini sanır sadece. Kızları Artemis doğduğunda Kadir’in de isteğiyle işi bırakıp evde kızını büyütmeye karar vermiştir. Bu karar daha sonra en büyük pişmanlığı olacaktır. Kontrolcü ve mükemmeliyetçi yapısı yüzünden kızıyla asla istediği gibi bir anne kız ilişkisi kuramamıştır. Gözleri önünde başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Kadir’e de içten içe öfkelenmiştir. Bastırdığı tüm duyguları mutsuz olmasına ailesini de mutsuz etmesine neden olmaktadır.



HASAN TAŞKIN (BURAK DAKAK)



Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp’ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi’nin onları almak için gelişi Hasan’ı çok öfkelendirir. Gülperi’yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın’ın kanatları altına girmek ve Gülperi’yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.