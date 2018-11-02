Gülperi dizisi izle 9.yeni bölüm fragmanı izle Gülperi son 8.bölüm Show Tv izleme linki

Gülperi dizisi izle 9.yeni bölüm fragmanı yayına ne zaman girecek Gülperi son 8.bölüm Show Tv izleme linki erişime açıldı mı Gülperi dizi oyuncuları kimler? Gülperi dizi konusu nedir? soruların yanıtlarını araştıran dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Yapımcılığını Tims & B’nin üstlendiği,senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canbolat’ın yazdığı,yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen’in bulunduğu kadrosunda ise Tarık Papuççuoğlu .Furkan Oğulcan İlker,Ece Sükan gibi isimlerin yer aldığı “Gülperi” dizisi 8.son bölümünde Gülperi, Şeyma’nın kendisiyle ilgili planlarından habersizdir. Haksızlığa uğrayıp çocuklarıyla birlikte evden kovulan Gülperi’yi artık daha da zorlu bir hayat beklemektedir. Kadir’le arasına koymak zorunda kaldığı mesafe hem bu mücadeleyi daha da zorlaştırır hem de Kadir’in kendi duygularını sorgulamasına ve hazır olmadığı cevaplar almasına sebep olur. Hasan ailesi için riske ettiği geleceğini Seyit’e borçlanmak zorunda kalır. Kendisinden istenen bir görevi başarmak zorundadır ancak Hasan buna hiç istekli değildir. Bedriye ise yapmadığı bir hırsızlık yüzünden suçlanmanın acısıyla baş etmeye çalışır. Detaylar star.com.tr'de.



Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin rating rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" dizisi Show TV ekranlarında yeni sezona damga vurmaya devam ediyor.



Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yürüttüğü "Gülperi" çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alıyor.

GÜLPERİ 8.BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 8.BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ 8.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülperi, Şeyma’nın kendisiyle ilgili planlarından habersizdir.



Haksızlığa uğrayıp çocuklarıyla birlikte evden kovulan Gülperi’yi artık daha da zorlu bir hayat beklemektedir. Kadir’le arasına koymak zorunda kaldığı mesafe hem bu mücadeleyi daha da zorlaştırır hem de Kadir’in kendi duygularını sorgulamasına ve hazır olmadığı cevaplar almasına sebep olur.



Hasan ailesi için riske ettiği geleceğini Seyit’e borçlanmak zorunda kalır. Kendisinden istenen bir görevi başarmak zorundadır ancak Hasan buna hiç istekli değildir. Bedriye ise yapmadığı bir hırsızlık yüzünden suçlanmanın acısıyla baş etmeye çalışır.



Hasan tahmin ettiğinden çok daha büyük bir belaya bulaştığını anlar. Gülperi ise Şeyma’nın kendisiyle ilgili planlarından habersizdir ve öğrendiği gerçekle dünyası hiç beklemediği bir biçimde yeniden alt üst olma noktasına gelir.

GÜLPERİ 7.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yakup, Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer.



Aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu, Hasan’ı oldukça korkutur. Gülperi çaresiz halde hastane odasında yatarken, Hasan da annesine ve kardeşine yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşine düşer. Fakat bu durum başına daha büyük belaların açılmasına neden olur.

Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, her şeyi bir kenara bırakır ve Gülperi ile ailesine yardım etmenin yollarını arar. Fakat bu durum iş arkadaşlarının dikkatinden kaçmaz. Bedriye annesinin başına gelenler yüzünden suçluluk duyarken, Can’ın dua etmekten başka seçeneği yoktur.

Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer. Şeyma ise Gülperi’yi Kadir’den uzak tutma planlarına devam etmektedir. Hayat ise Gülperi’yi bu kez hiç beklemediği bir yerden vuracaktır.

GÜLPERİ DİZİ OYUNCULARI

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)



Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.



26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri



2005- 12. Adana Altın Koza Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Eğreti Gelin)



2007-13. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri- En İyi Kadın Oyuncu (Ademin Trenleri)



2007- Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü- (Yaşamın Kıyısında-Ademin Trenleri)



2008- 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Vicdan)



2014- Altın Bamya Ödülleri "Kadın karakter ödülü



2015- 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Dram dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Gece)



2017- DIAFA Uluslararası Arap Festivali Ödülleri "En iyi kadın oyuncu"

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)



Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.



14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.



Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.



Tiyatro Oyunları:



2006-2008 - Mikado'nun Çöpleri



Dizi ve Filmleri :



2018 – Gülperi



2018 - Müslüm



2017 - Martıkların Efendisi



2016 – Bodrum Masalı



2015 – Gönül İşleri



2014 - Vicdan



2013- Senin Hikayen



2012 - Kumun Tadı



2011 - Labirent



2008 – Göl



2005 - Gönül Yarası



2005-2007 - Hırsız Polis (dizi)



2003 - Yazı Tura



2003 - Deliyle Geçen Gece 2003



2003-2004 - Gurbet Kadını (dizi)

ALEYNA ÖZGEÇEN KİMDİR?



BEDRİYE TAŞKIN (ALEYNA ÖZGEÇEN)



İkiz kardeşi Hasan ve küçük kardeşi Can’la birlikte mutlu bir şekilde annesi Gülperi ve babası Eyüp tarafından büyütülen Bedriye’nin hayatı babasının kaybıyla tepetaklak olur. Başlarına gelen felaketlerden önce babasını sorumlu tutar ve ona içten içe büyük bir öfke besler. Bedriye’ye göre babası yanlış kararlar almış ve onları yalnız bırakmıştır. Bir kaç yıl sonra Gülperi’nin de hapse girmesiyle bir kez daha terk edildiğini düşünür. Bedriye bu noktadan sonra ailesini seçer.

Onun için hayatta güvenilecek tek kişi güçlü toprak zengini dedesi Yakup Taşkın’dır. Para ve gücün huzur ve mutluluk getireceğine inancı tamdır. Güçlü olmadığı için sürekli ezilen annesine de öfkesi büyüktür. Gülperi’nin hayatlarında olmasını istemez. Gözü yükseklerdedir. Toprak zengini biriyle evlenip büyük bir konakta hanım olmak tek hayalidir. Gülperi’yi anne olarak görmez, onun fakir hayatında var olmayı kabul etmez. Annesinin bütün çabalarına karşın dedesi Yakup Taşkın’ın kanatları altında yaşamayı ister ve bu uğurda yapmayacağı şey yoktur.



2003 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir. Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmaktadır.