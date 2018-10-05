Gülperi yeni 5.bölüm fragmanı yayında mı Gülperi son 4. bölüm SHOW TV izleme linki

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GÜLPERİ 4.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar.





Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder.



Kadir bu zor sürecinde Gülperi’ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi’nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar. Yakup Gülperi’nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan’ı sorumlu tutar.



Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir’in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.

GÜLPERİ 4.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

GÜLPERİ 4.BÖLÜM 1. FRAGMANI

GÜLPERİ 4.BÖLÜM ÖN İZLEME

GÜLPERİ 3.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi, hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.



Yakup’un teklifi karşısında şok olan Gülperi, kızının ve kendi özgürlüğünün arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Yakup artık Gülperi’yi kıskıvrak köşeye sıkıştırdığına ve torunlarını sonsuza kadar yanına alacağına emindir. Gülperi ise kızından vazgeçmemeye en az Yakup kadar kararlıdır, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye de hazırdır.



Gülperi’nin başının yine dertte olduğunu anlayan Kadir, kendi ailesiyle ilgili sorunlarını kısa süreliğine hallederek yeniden Taşkınhan’a gelir. Ve Yakup’un Gülperi’yi de yakından ilgilendiren, herkesten gizlediği bir sırrının olduğunu öğrenir. Can annesine yavaş yavaş yaklaşırken Bedriye ise Ali’nin kendisine yaptıklarından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır.



Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu artık iyice anlamıştır. Ancak bu yolda onu bekleyen zorluklara bir yenisi eklenir; hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.

GÜLPERİ DİZİ OYUNCULARI KİMDİR? KARAKTERLER KİMLER?

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)



Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.



Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında?



26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri



2005- 12. Adana Altın Koza Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Eğreti Gelin)



2007-13. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri- En İyi Kadın Oyuncu (Ademin Trenleri)



2007- Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü- (Yaşamın Kıyısında-Ademin Trenleri)



2008- 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Vicdan)



2014- Altın Bamya Ödülleri "Kadın karakter ödülü



2015- 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Dram dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Gece)



2017- DIAFA Uluslararası Arap Festivali Ödülleri "En iyi kadın oyuncu"

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)



Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında?



14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.



Gurbet Kadını dizisiyle ilk kez seyirciyle buluştu. Hırsız Polis dizisiyle izleyiciden büyük bir beğeni topladı. 2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide rol aldı. Şimdilerde ise Timuçin Esen ‘Gülperi’ dizisinde Kadir Esen karakterini canlandırmaktadır.



Tiyatro Oyunları:



2006-2008 - Mikado'nun Çöpleri



Dizi ve Filmleri :



2018 – Gülperi



2018 - Müslüm



2017 - Martıkların Efendisi



2016 – Bodrum Masalı



2015 – Gönül İşleri



2014 - Vicdan



2013- Senin Hikayen



2012 - Kumun Tadı



2011 - Labirent



2008 – Göl



2005 - Gönül Yarası



2005-2007 - Hırsız Polis (dizi)



2003 - Yazı Tura



2003 - Deliyle Geçen Gece 2003



2003-2004 - Gurbet Kadını (dizi)

BEDRİYE TAŞKIN (ALEYNA ÖZGEÇEN)



İkiz kardeşi Hasan ve küçük kardeşi Can’la birlikte mutlu bir şekilde annesi Gülperi ve babası Eyüp tarafından büyütülen Bedriye’nin hayatı babasının kaybıyla tepetaklak olur. Başlarına gelen felaketlerden önce babasını sorumlu tutar ve ona içten içe büyük bir öfke besler. Bedriye’ye göre babası yanlış kararlar almış ve onları yalnız bırakmıştır. Bir kaç yıl sonra Gülperi’nin de hapse girmesiyle bir kez daha terk edildiğini düşünür. Bedriye bu noktadan sonra ailesini seçer. Onun için hayatta güvenilecek tek kişi güçlü toprak zengini dedesi Yakup Taşkın’dır. Para ve gücün huzur ve mutluluk getireceğine inancı tamdır. Güçlü olmadığı için sürekli ezilen annesine de öfkesi büyüktür. Gülperi’nin hayatlarında olmasını istemez. Gözü yükseklerdedir. Toprak zengini biriyle evlenip büyük bir konakta hanım olmak tek hayalidir. Gülperi’yi anne olarak görmez, onun fakir hayatında var olmayı kabul etmez. Annesinin bütün çabalarına karşın dedesi Yakup Taşkın’ın kanatları altında yaşamayı ister ve bu uğurda yapmayacağı şey yoktur.

Aleyna Özgeçen kimdir, kaç yaşında?



2003 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir. Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmaktadır.

ARTEMİS AYDIN (EZGİ GÖR)



Kadir ve Şeyma’nın tek çocuğudur. Varlık içinde büyümüştür, babasına çok bağlıdır ama annesiyle büyük sorunlar yaşar. Anne sevgisinden mahrum büyüyen Şeyma Artemis üzerinde büyük bir baskı unsuru haline gelmiştir. Annesini mutlu etmek için her zaman başarılı ve mükemmel olmak zorundadır. Her ne kadar babası dengeyi kurmaya çalışsa da Artemis kendisini hep yetersiz hisseder. Bu duyguyla da başa çıkmadığı için yeme problemi yaşamaktadır. Blumia olduğundan annesi ve babasının haberi yoktur.

GÜLPERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülperi’nin çocuklarının kararını gözyaşlarıyla beklediği heyecan dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Avukat Kadir (Timuçun Esen), Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) karşısına çıkıyor. Kadir’in tehdidine boyun eğmeyen Yakup’un “Hapse mi, mezara mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Gülperi çocuklarını Gaziantep’ten İstanbul’a getiriyor. Yeni evlerine gelen çocukların yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, kızı Bedriye’nin (Aleyna Özgeçen) sert tepkisi Gülperi’yi şoke ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

GÜLPERİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Nurgül Yeşilçay - Gülperi Çetin



Timuçin Esen - Kadir Aydın



Tarık Pabuççuoğlu - Yakup Taşkın



Ece Sükan - Şeyma Ören Aydın



Burak Dakak - Hasan Taşkın



Aleyna Özgeçen - Bedriye Taşkın



Emir Özyakışır - Can Taşkın



Onur Bilge - Ejder Taşkın



Gülçin Kültür Şahin - Kader Taşkın



Şefika Ümit Tolun - Fatma Taşkın



Ezgi Gör - Artemis Aydın