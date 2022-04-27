Gülümse Kaderine, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fox TV'de yayınlanacak olan Gülümse Kaderi'ne dizisinde yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alınıyor. Peki Yeni dizi Gülümse Kaderine oyuncuları kimlerdir? İşte Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu.

Fox TV'de yayınlanacak olan Gülümse Kaderine dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, senaryosunu Burcu Över kaleme alıyor.

Gülümse Kaderine oyuncuları arasında Mine Tugay, Burak Sergen, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler gibi isimler yer alıyor.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi isimler bulunuyor.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU

Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.

İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir...

Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünür... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİNİN İSİMLERİ

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Kanat

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen

Ahu Sungur

Yalçın Hafızoğlu - Cem

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Defne

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Nil

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü