Gülümse Kaderine, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Fox TV'de yayınlanacak olan Gülümse Kaderi'ne dizisinde yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alınıyor. Peki Yeni dizi Gülümse Kaderine oyuncuları kimlerdir? İşte Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu.
Fox TV'de yayınlanacak olan Gülümse Kaderine dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, senaryosunu Burcu Över kaleme alıyor.
Gülümse Kaderine oyuncuları arasında Mine Tugay, Burak Sergen, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler gibi isimler yer alıyor.
GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesini konu alan dizide; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi isimler bulunuyor.
GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU
Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir.
İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir...
Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar... Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünür... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı...
GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİNİN İSİMLERİ
Bahar Şahin - Eda
Sude Zülal Güler - Yaren
Mine Tugay - Neval
Doğan Bayraktar - Kanat
Erkan Meriç - Fırat
Burak Sergen
Ahu Sungur
Yalçın Hafızoğlu - Cem
Aslı Sümen - Ayşegül
Ülkü Hilal Çiftçi - Defne
Nazan Diper - Hacer
Aslı Samat - Nil
Gamze Demirbilek - Sevim
Sevinç Kumaş - Banu
Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü
Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü