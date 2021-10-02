Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu'nun çekimleri sürüyor

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:33

Tekden Film'in yapımcılığını üstlendiği, İstanbul'da kurulan özel platoda usta oyuncularla çekilen 26 bölümlük dizi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

Yapımcı Kemal Tekden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin 4 aydır devam ettiğini, tüm çekimlerin İstanbul'da yapıldığını ve 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Kemal Tekden, "Biz şunu iddia ediyoruz, muhteşem bir medeniyetin varisleriyiz, muhteşem bir kültürümüz var. Ama bunu yeterince tanıtamamışız. Dünya üzerinde Türk milletinin, Müslüman toplumun kültürü, medeniyeti yanlış anlaşılıyor. Biz bunu sinemayla, televizyonla olumlu yöne çevirmeye çalışıyoruz. Kültür bildiğiniz gibi sınır tanımıyor. Bu bakımdan o muhteşem kültürümüz de sinemayla, televizyonla inşallah çok daha iyi bir şekilde tanıtılacak. Bunu biz 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Yunus Emre'nin sonucunda gördük. Dünyanın pek çok yerinden güzel mesajlar, övgüler aldık ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Serinin üçüncü dizisinin Akşemsettin'in hekimlik yönüyle de anlatacağını söyleyen Tekden, şunları kaydetti:

"İstanbul Kartal'da bir plato oluşturduk. Bu platoda eski Ankara'yı, eski Bursa'yı ve eski Adana'yı yaptık. Aşkın yolculuğunun üçüncü serisi 'Hekim Akşemsettin' ismiyle devam edecek. O da 26 bölüm yapılacak ve dizide Akşemsettin Hazretleri'nin hiç bilinmeyen yönlerini ortaya koyacağız. Özellikle hekimliği, çağında en üst seviyede ve İstanbul'un fethinin arkasındaki anlayışı, o maneviyatı, manevi desteği de bu vesileyle vermeye çalışacağız."

- "YAPTIĞIMIZ İŞ DÜNYADA KARŞILIĞI OLAN BİR İŞ"

Yönetmen Yücel Hüdaverdi de 2008'den beri sektörde çeşitli projelerde çalıştığını belirterek, bir esnaf çocuğu olarak babasının yanında çalışırken başladığı insan tanıma işini yönetmen olarak sürdürdüğünü ifade etti.

İnsanları tanımanın önemine dikkati çeken Hüdaverdi, Hacı Bayram Veli dizisinin çekimlerinde ekip olarak özel bir şahsiyetin hayatını aktarmaya çalıştıklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Aslında biz kıssadan hisse anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Tarihi de tasavvufu da daha evrensel bir dille anlatmanın arayışı içerisinde olduğunu söyleyen genç yönetmen Hüdaverdi, "Yaptığımız iş dünyada karşılığı olan bir iş. Son zamanlarda çok şükür bizim ülkemizde de çok iyi şeyler yapılıyor. Bunu gördük, örnekleri var." yorumunu yaptı.

Hüdaverdi, dizinin ekibinde yer almanın çok değerli olduğuna işaret ederek, "Hayali bir karakter satmıyorsunuz. Gerçeği olduğu gibi vermek başka bir meziyettir. Biz de inşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp karşılığını alabileceğimiz bir hale getiririz. Çok emek var, özellikle oyuncu arkadaşlarımız için yünlü kıyafetlerin içinde. Ama herkes özveriyle çalışıyor." şeklinde konuştu.

- "MUHTEŞEM BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

Hacı Bayram Veli'nin gençlik yıllarındaki Molla Numan karakterini oynayan Burak Sevinç ise "Hacı Bayram Veli'nin Somuncu Baba'dan sonra ismi değişiyor, 'Hacı Bayram Veli' lakabını alıyor ve artık Numan'ı geride bırakıyoruz." dedi.

Bu projenin kendisi için çok farklı olduğundan bahseden Sevinç, "Bu kadar eski dönemi anlatan bir dizide daha önce rol almamıştım ve sonuçta yaşamış olan mühim bir zatı canlandırmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir sorumluluk, bütün ekip adına alınmış bir sorumluluk. Sadece Numan'ı, Hacı Bayram'ı değil de yaşamış olan diğer insanları da anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bizim hissettiğimiz kadar seyirci de aynı güzellikte hisseder. Çünkü iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Hepimiz canla başla çalışıyoruz ve karşılığını alacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Burak Sevinç, platonun özenle hazırlandığını ve farklı şehirlerin kurgulandığını, sonraki sahneler için de yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem bir ekiple çalışıyoruz üst birimden en alt birimine kadar. Güzel bir iş ortaya koymaya gayret ediyoruz. Çok önemli bir zatın hayatını anlatırken aslında Yaratanı ve yaratılanı anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden işimize canla başla sarıldık. En doğrusunu, en güzelini, en doğallığıyla insanlara yansıtmaya çaba gösteriyoruz. Umarım bizim hissettiğimiz gibi seyircimiz de hisseder ve beğenirler."

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı "Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu" dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Derda Yasir Yenal, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Hüseyin Baylan, Fırat Topkorur ve Aydın Sigalı gibi isimler yer alıyor.



Serinin üçüncü dizisinin de Tekden Film tarafından "Hekim Akşemsettin Aşkın Yolculuğu" ismiyle aynı platoda çekilmesi planlanıyor.