İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2022 Cumartesi / 9 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Hacı Bayram Veli dizisi 5. bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. Bölüm full izle!
Dizi

Hacı Bayram Veli dizisi 5. bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. Bölüm full izle!

Hacı Bayram Veli dizisi 5. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizinin yeni bölümüne 'Kendi kendinle söyleşmeye de mi başladın evlat? Yakındır kendini bilmen!' sözü damga vurdu. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 5. bölüm izle!

11 Mart 2022 Cuma 23:53 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 23:53
ABONE OL

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 5. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Dizi, Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 5. bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. Bölüm full izle!

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ 5. BÖLÜM İZLE!

Hacı Bayram-ı Veli ve onun tasavvuf dünyası...

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur, Derda Yasir Yenal, Aydın Sigalı ve Latif Koru'nun yer aldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, her cuma TRT1'de.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.