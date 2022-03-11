11 Mart 2022 Cuma 23:53 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 23:53

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 5. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Dizi, Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 5. bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. Bölüm full izle!

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ 5. BÖLÜM İZLE!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur, Derda Yasir Yenal, Aydın Sigalı ve Latif Koru'nun yer aldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, her cuma TRT1'de.