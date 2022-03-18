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Dizi

Hacı Bayram Veli dizisi 6. bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. Bölüm full izle!

Hacı Bayram Veli dizisi 6. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 6. bölüm izle!

18 Mart 2022 Cuma 23:54 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:54
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Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 6. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Hacı Bayram Veli dizisinin 6. bölümüne "Madem seni kabul eden yok, kendin dizginleyeceksin nefsini!" sözü damga vurdu. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. Bölüm full izleme bağlantısından dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ 6. BÖLÜM İZLE!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Başrollerinde Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur, Derda Yasir Yenal, Aydın Sigalı ve Latif Koru'nun yer aldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, her cuma TRT1'de.

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