Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 6. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Hacı Bayram Veli dizisinin 6. bölümüne "Madem seni kabul eden yok, kendin dizginleyeceksin nefsini!" sözü damga vurdu. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. Bölüm full izleme bağlantısından dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 6. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Başrollerinde Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur, Derda Yasir Yenal, Aydın Sigalı ve Latif Koru'nun yer aldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, her cuma TRT1'de.