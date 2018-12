Hakan Muhafız 1.bölüm Netflix izle The Protector Hakan Muhafız tek part izle! Hakan: Muhafız (The Protector) ne zaman saat kaçta yayınlanıyor Hakan: Muhafız nerede nasıl izlenecek Hakan Muhafız dizi konusu nedir Hakan Muhafız oyuncuları kimler? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Hakan: Muhafız ilk bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Hakan: Muhafız başta Netflix kullanıcıları olmak üzere tüm dizi severler tarafından merak ediliyor. Hakan: Muhafız (The Protector), orijinal dizileriyle tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliğiyle tüm dikkatleri üstüne çekti. Hakan: Muhafız (The Protector) 1. sezon 1. (full) ilk bölüm tek parça izle bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakan: Muhafız (The Protector) oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü (Medcezir), Okan Yalabık (Muhteşem Yüzyıl) ve Ayça Ayşin Turan (Meryem) var. The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi, Türkiye saati ile 11.00’de yaklaşık 45 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı yayınlanacak. Heyecanlı bir Netflix dizisi daha bizi bekliyor. Hakan Muhafız dizisi hakkındaki son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de. İşte ilk bölümü yaynılanan Hakan: Muhafız (The Protector) izleme linkleri!



Hakan Muhafız (The Protector) için heyecan dorukta. 130 milyon kullanıcılı Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın galasının ardından dizinin ilk bölümü büyü bir merakla bekleniyor. Türkiye’de Hakan: Muhafız adıyla yayınlanacak olan dizi, dünya genelinde ise The Protector adıyla izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığını ise Netflix adına 03 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstlenecek.







HAKAN: MUHAFIZ (THE PROTECTOR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Başrolünde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık'ta Netflix platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi, Türkiye saati ile 11.00’de yaklaşık 45 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı yayınlanacak.

HAKAN: THE PROTECTOR MUHAFIZ FRAGMANI VE KONUSU



Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix’te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.



Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.





Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!



Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?



Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

HAKAN: MUHAFIZ 1.BÖLÜM FRAGMANI İZLE





GÜÇLÜ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR



Fantastik drama severlerin heyecanla beklediği dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.



ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?



23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur.

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.



Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.







HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?



Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğmuştur. Kıbrıs Türkü oyuncudur.



Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır.



Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterini canlandırmıştır.



En son 2017 Kasım’da başlamış olan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırmıştır.



FİLMOGRAFİSİ



2013 Benim Dünyam Ayla – Ela’nın Kardeşi Başrol

2012 Açlığa Doymak Sena Başrol

2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter

2017 Kar Müzzeyen Başrol Oyuncusu

2018 Gerçek Kesit: Manyak – Yardımcı Karakter

2018 Ahlat Ağacı – Başrol Oyuncusu



TELEVİZYON



2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran Başrol

2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz Başrol

2013 – 2015 Medcezir Eylül Buluter Başrol

2011 – 2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter

2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun Başr