Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman? Netflix Hakan Muhafız The Protector yeni sezon yayın tarihi

Hakan Muhafız dizisi 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız The Protector 2. yeni sezon yayın tarihi dizinin fanları tarafından araştırılıyor. İlk sezonu 14 Aralık tarihinde Netflix platformunda yayına giren dizinin yeni sezonu büyük sürprizlerle ekranlara gelecek. Hakan Muhafız ilk sezonu büyük sükse yaratmış ve dizinin 13 bölümü bir solukta izlenmişti. Orijinal ismi The Protector olan Hakan Muhafız dizisinin ilk sezonunda izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık etti. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. 'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin 1.sezonu 14 Aralık günü Netflix’te yayınlanmaya başlanmıştı. Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması konu alınıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan Muhafız dizisi dünyaca ünlü online streaming platformu Netlix’in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyor.

HAKAN MUHAFIZ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hakan Muhafız dizisinin 2. yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin 2019 yılının ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor.

HAKAN MUHAFIZ KONUSU

N. İpek Gökdel'in 2016 yılında yazdığı Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kitaplarından uyarlanan Hakan: Muhafız'ın hikayesi Binnur Karaevli tarafından anlatılıyor. İlk sezonda Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul'u korumakla yükümlü olduğunu öğrenmiş.

Gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde ise bir süre kendine gelememiş. Ardından yaşadığı bu şehir, Ölümsüzler'in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorunda kalır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmeye çalışır. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirmeye çalıştığı bir mücadeleyi izlemiştik.

Hakan: Muhafız oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Kuzey Güney, Medcezir dizilerinin yanı sıra yönetmenliğin Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği Ahlat Ağacı filmiyle ismini geniş kitlelere duyuran Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Hazar Ergüçlü asıl çıkışını ise Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle yaptı. Bu dizide Simay karakterine hayat veren Ergüçlü, 2013 yapımı Star Tv dizisi Medcezir’in kadrosunda yer aldı. Daha sonra Analar ve Anneler, Hayat Sırları dizilerinin kadrosunda yer aldı ancak bu iki dizi uzun ömürlü olmadı. Hazar Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes’a damga vuran filmi Ahlat Ağacı’nda Hatice karakterine hayat verdi23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur.

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırdı.

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya gelmiştir. Faslı bir babaya sahip olan oyuncunun kökleri Tunus’a dayanır. 1.67m boyunda 47 kilodur. Göz rengi yeşil, saç rengi ise kumral olan güzel oyuncu lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde devam etmektedir.

Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan’ın oyuncu koçu Ferit Selçuk’tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014 yılında yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle beraber başrol olarak rol almıştır.

İlk sinema filmi, 2015 yılında yayınlanan Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike” olmuştur. Bu sinema filminin ardından ekranların sevilen ve beğenilen yüzü haline gelmiştir.

Ayça Ayşin Turan, oyunculuk kariyerinde hızla ilerlerken 03 Medya yapımının üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Altınsoylar adlı dizi de rol almıştır. Ancak dizi reyting kurbanı olarak final yapmak zorunda kalmıştır.

Güzel oyuncu şimdiler de Meryem adlı dizide ana karakter olan Meryem Akça’yı canlandırmaktadır.

Rol Aldığı Yapımlar;

Karagül

Dinle Sevgili

Asi

Hayal ve Gerçek

Sonbahar

Affedilmeyen

Sevimli ve Tehlikeli

Altınsoylar

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Kuzey Güney, Medcezir dizilerinin yanı sıra yönetmenliğin Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği Ahlat Ağacı filmiyle ismini geniş kitlelere duyuran Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Hazar Ergüçlü asıl çıkışını ise Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle yaptı. Bu dizide Simay karakterine hayat veren Ergüçlü, 2013 yapımı Star Tv dizisi Medcezir’in kadrosunda yer aldı. Daha sonra Analar ve Anneler, Hayat Sırları dizilerinin kadrosunda yer aldı ancak bu iki dizi uzun ömürlü olmadı. Hazar Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes’a damga vuran filmi Ahlat Ağacı’nda Hatice karakterine hayat verdi.