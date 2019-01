Hakan: Muhafız 2. sezon başladı mı? Hakan Muhafız izle 2.sezon ne zaman? Netflix The Protector Hakan Muhafız bölümleri izleme linkleri oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Türk dizisi Hakan Muhafız kaç sezon yayınlanacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Hakan Muhafız ilk sezonu ile büyük ilgi gördü. Heyecanla beklenen Hakan Muhafız 2. sezon ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 3. ve 4. sezonlarının da çekilmesi planlandığı açıklandı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizinin ilk iki sezon çekimleri geçtiğimiz yaz yapılmış, Aralık ayında ise ilk sezon izleyiciyle buluşmuştu. Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği muammasına dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü son noktayı koydu. Hakan: Muhafız 2.sezon ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yeni gelişmeler haberimizde..

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. The Protector Hakan: Muhafız 10 bölümden oluşan ilk sezonunun büyük ilgi görmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin, 3 ve 4. sezonunun da çekilmesi planlanıyor. Yine O3 Medya imzasıyla çekilecek 3 ve 4. sezonda Çağatay Ulusoy'a hangi oyuncuların eşlik edeceği ise merak konusu.

Yayınlanmaya başladığı günden beri tüm dünyada büyük yankı uyandıran Türk yapımı yapımı Netflix dizisi Hakan: Muhafız'dan dikkat çeken bir haber geldi. Fantastik drama türündeki dizinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü, bir dergiye verdiği röportajda dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği muammasına son noktayı koydu. İşte Ergüçlü'nün röportajından önce çıkan detaylar;



Öte yandan Netflix Türkiye'nin Beren Saat ile çekeceği projenin hazırlıkları da son hız devam ediyor. Beren Saat ile çekilecek projeyi de O3 Medya'nın çekeceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, verdiği röportajda dijital ortamdaki dizilerle ekrandakiler arasında farkları, "Her şey tamamen yapım kalitesine bağlı. Bu doğrudan yansıyan bir etken. Televizyon dizilerinde bir reyting sistemi var. İki platformda da başka türlü bir rekabet var" sözleriyle anlattı. Ardından bu projenin kendisine nasıl geldiğini de anlatan 27 yaşındaki Ergüçlü, şunları dile getirdi;

"HER ŞEY BİRDEN BİRE OLDU"

Bu dizinin çekileceğini ilk olarak magazin haberlerinde öğrendim. Sürekli, "Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yeni bir dizisi başlayacak" gibi söylentiler duyuyordum. Kadın karakter için bazı arkadaşlarım deneme çekimlerine gidiyordu...

Karakterin seçildiğiyle ilgili sürekli haberler çıkıyordu. Bir gün beni de deneme çekimine çağırdılar. Sonra yönetmenle görüşmeye davet edildim. Gittim ve her şey birdenbire oldu. Bir anda, bu kadar kolay bir şekilde kendimi işin içinde buldum. İnanamadım! Çünkü çok uzak görünüyordu. Çok mutlu oldum."

Çekimlerin hızlı bir şekilde başladığını belirten güzel oyuncu, "Bir anda dövüş dersleri almaya başladım. Ekiple ve yönetmenle çalışmaya; önceden mekanlara gidip prova yapmaya başladık. Çağatay'la ikili provalarımız oldu...

Zeynep, dışarıdan bakıldığında, sert görünen ama içinde hassas, incinmeye müsait bir karakter. Küçükken annesini kaybetmiş ve Hakan'la en önemli ortak noktalarından biri bu. Bu durum onları hem yakınlaştırıyor hem de uzaklaştırıyor. Gelgitli ve didişmeli bir ilişkileri var" diye konuştu.

YENİ BÖLÜMLERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan dizinin yeni sezonda da ekrana geleceği müjdesini veren Ergüçlü, merakla beklenen yeni bölümlerinin çekildiğini ancak ne zaman yayınlanacağını bilmediğini söyledi.

Hakan: Muhafız'ın (The Protector) IMDb puanı düştü, popülerliği yükseldi Netflix'in ilk Türk dizisi, Hakan: Muhafız (The Protector) popülerliği artıyor ancak IMDb puanı her geçen gün düşüyor. IMDb'ye 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yapan Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı dizi önce 8.5'e şimdi de 7.8 puana kadar geriledi. Buna Hakan: Muhafız en popüler diziled kategorisinde 9. sıraya kadar yükseldi. İşte IMDb'de tüm zamanların en iyi Netflix dizileri ve puanları...



Oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerin yer aldığı The Protector, sıradan bir genç olan Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.



HAKAN: MUHAFIZ (THE PROTECTOR) NE ZAMAN BAŞLADI?



Başrolünde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık'ta Netflix platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. The Protector (Hakan: Muhafız) dizisi, Türkiye saati ile 11.00’de yaklaşık 45 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı yayınlandı.

HAKAN: THE PROTECTOR MUHAFIZ KONUSU



Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!



Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?



Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur. Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.

