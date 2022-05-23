Hakim 7. bölüm atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim'in 7. bölümünde Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir. Hakim 7. bölümü izlemek için Youtube ve atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hakim 7. bölüm izle son bölüm Youtube!

HAKİM 7.BÖLÜM FULL İZLE ATV!

Limon Film imzalı dizide, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan bir hakimin oğlu için yaptıkları gözler önüne seriliyor.

HAKIM 7. BÖLÜM IZLE SON BÖLÜM YOUTUBE!

"Azem'in oğluna Ozan çarptı!"

HAKİM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır.

Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.

Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır.

Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir.

Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır.

Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.

Gülbahar, Azem ve Zümrüt...

Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.