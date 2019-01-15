Halka dizisi 2.yeni bölüm fragmanı TRT1 yayın akışı Halka son 1.bölüm izleme linki

Halka dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Halka 1.son bölüm Trt1 izleme linki dizide neler yaşandı Halka dizi oyuncuları kimlerdir Halki dizi konusu nedir gibi bir çok soruya yanıt arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haebrimizde derledik. Halka dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanında Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. Halka dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. Serkan Çayoğlu ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı dizi, 15 Ocak Salı akşamı ekranlara gelecek. Fragmanları ve oyuncuları ile merak uyandıran dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler 'Halka 1. bölüm izle, Halka ilk bölüm izle, Halka ilk bölüm full tek parça izle' gibi konuları araştırıyorlar. Diziyi izlemek isteyenler için detaylar haberimizde. İşte Halka 1.son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragman görüntüleri..

Halka dizisinin konusu TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan projede yaşanacakları gösterdi. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı projenin ilk bölümünde yaşanacaklar da belli oldu. Halka dizisi oyuncuları ve konusu ile bugün reytingdeki ilk sınavını veriyor. Kısa bir süre öncesi annesini kaybeden Hande Erçel’in başrolünde yer aldığı projede bu hafta dizinin hikayesi anlatılacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandıracakları karakterler ise şöyle; Serkan Çayoğlu (Cihangir Tepeli), Hande Erçel ( Müjde Akçay), Kaan Yıldırım (Kaan Karabulut), Hazal Subaşı (Bahar Berkes), Ahmet Mümtaz Taylan (Cemal Sandıkçı), Umut Karadağ (İskender Akay), Burak Sergen (İlhan Tepeli).

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. O gün Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İçinde, Kaan’ın babasının cinayetini gösteren dijital kayıtlar vardır. Polis Kaan’a bir teklifte bulunur. Eski bir kabadayı olan İlhan Tepeli’nin yanında çalışır, polise bilgi verirse hem özgür kalacak hem de babasının katillerinin yakalanmasını sağlayabilecektir. Kaan kararsız kalır. Cihangir, İlhan Tepeli’nin oğludur. Babası ile çalışmaktadır. İki genç adamın yolları, Halka adlı şebekenin tekinsiz dünyasında kesişir.

HALKA DİZİSİ 1.BÖLÜM FRAGMANI

HALKA DİZİSİNİN KONUSU NE

İki genç adam, iki farklı insan, iki kurban, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşıyorlar. Uzakta kalan ve uzayıp gelen bir geçmişin peşine düşüyorlar.

Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını soruyorlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu ve sustuğu bir hayatın içinde sürükleniyorlar.Halka, durdurak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi.Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı…

Halka, polisiye trüklerini kullanan, tempolu, serüven temalı bir tv dizisidir. Halka ismi, üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden gelmektedir. Halka’nın en temel özelliği, her bölümde artan muammalı temposu ve klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu, yönetip yönlendirdiği bir karakter içeriği taşımasıdır. Hikâyenin kahramanları Halka’nın mağdurları olduklarını öğrenerek, örgütle mücadeleye girişen Kaan ve Cihangir’dir.

HALKA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kadrosunda Serkan Çayoğlu (Cihangir), Kaan Yıldırım(Kaan), Hande Erçel(Müjde), Hazal Subaşı(Bahar), Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Okday Karunan, Dilan Telkök, Erdal Yıldız ve Burak Sergen’in Bulunduğu Es Film imzalı TRT1’in Yeni Polisiye Dizisi “Halka’nın çekimleri 15 Kasım’da İstanbul’da başlıyor. Diziyi Volkan Kocatürk Yönetecek.

KAAN YILDIRIM KİMDİR

Özellikle genç kızların hayranlık duyduğu başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatı da dizi kariyeri gibi parlak olan genç oyuncu, Üniversiteyi’de dünyanın en elit eğitim sistemlerinden birine sahip olan Birleşik Krallık’ta okumuştur. Londra Branel Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun olan başarılı isim, eğitim aldığı bölüm üzerinden değil de çocukluğundan beri en büyük hayali olan oyunculuk mesleği üzerinden kariyerine devam etme kararı almıştır. Bu azim sayesinde de dizi sektörünün aranan isimleri arasına girmiştir.1.80 boyunda ve 72 kilo olan Kaan Yıldırım, Oğlak burcudur. Başarılı isim, bu mesleğe adım atmadan önce de oyunculuk konusunda eğitim almıştır.

Atölye Craft akademide Kamera Önü Oyunculuk konusunda aldığı ciddi eğitim, iyi bir oyuncu olması için gereken altyapıyı hazırlamıştır. Kaan Yıldırım’ ın oyunculuk konusunda aldığı eğitim bununla da sınırlı değildir. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde de ikinci kez oyunculuk eğitimi almıştır. Asıl şöhretini Ulan İstanbul adlı diziyle yakalamıştır. Ulan İstanbul dizisinde, Uğur Polat, Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır. Bu dizideki başarılı performansı ile tanınmış ve birçok hayran kazanmıştır. Ulan İstanbul dizisindeki Ferdi karakterine hayat veren Kaan Yıldırım’ın önü, bu projeden sonra açılmıştır demek yanlış olmayacaktır. Adı Mutluluk dizisinde Ezgi Eyüboğlu ile birlikte rol almıştır.

HANDE ERÇEL KİMDİR

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer aldı.

OYUNCULAR:



Serkan Çayoğlu

Hande Erçel

Kaan Yıldırım

Hazal Subaşı

Ahmet Mümtaz Taylan

Nazan Kesal

Burak Sergen

Funda İlhan

Umut Karadağ

Erdal Yıldız

Dilan Telkök

Banu Fotocan

Serhat Midyat

Okday Korunan

Şehsuvar Aktaş

Melih Çardak

Deniz Hamzaoğlu

Uğur Taşdemir