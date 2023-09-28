İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4285
  • EURO
    28,9592
  • ALTIN
    1652.41
  • BIST100
    8262.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Harry Potter dizi oluyor! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?
Dizi

Harry Potter dizi oluyor! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Harry Potter, 20 yılın ardından bu kez de dizisiyle sevenleriyle buluşacak. HBO Max ve dizinin yapımcısı J.K Rowling arasında bir anlaşmaya varıldığı ve Harry Potter'ın dizisinin yolda olduğu, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. HBO, Harry Potter dizisi için hazırlıklara başladı. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar

28 Eylül 2023 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Harry Potter dizi oluyor! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?
ABONE OL

Harry Potter dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 2 yıldır filmin dizi versiyonun yapılacağı konuşuluyordu. Sonunda Harry Potter ile ilgili beklenen açıklama geldi. HBO Max ve Wizarding World'un resmi duyurusuyla Harry Potter serisinin dizi olacağı kesinleşti. Harry Potter dizisinin her sezonu bir kitabı merkezine alacak. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

HARRY POTTER DİZİ OLUYOR!

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dizi oluyor.

Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı film, 2001 yılında ilk kez seyirciyle buluşmuştu. İngiliz yazar J.K. Rowling'in kaleminden çıkan Harry Potter toplam 7 kitabı ve filmiyle milyonları peşinden sürükledi.

Serinin ilk filminin vizyon tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesiyle birlikte, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' için kameralar karşısına geçmişti.

Harry Potter'ın son filmi ise 2011 yılında yayınlanmış ve izleyenlerine veda etmişti.

HOGWARTS'TAN MEKTUP VAR!

İlk filmi 2001'de vizyona giren Harry Potter serisinin peş peşe yayınlanan filmleri 2011'de son filmiyle gişede 7.7 milyar dolar hasılat elde etti. 2011 yılında son filmi vizyona giren seriyi izleyenlere sevindirici bir haber geldi.

Harry Potter dizisinin 10 yıl sürmesi ve oyuncu kadrosunun yenilenmesi planlanıyor.

Her sezon bir kitaptan uyarlanacak. Dizinin yapımcılığını JK Rowling ile birlikte Neil Blair ve Ruth Kenley Letts üstlenecek. JK Rowling'in açıklamasına göre kitapların bütünlüğü korunacak.

Harry Potter dizinde her kitap bir sezona yayılacak. Toplamda yedi kitaptan oluşan serinin yedi sezonluk bir dizi olacağı öngörülüyor.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bloomberg'in bir raporuna göre, filmin yapım şirketi yedi kitaplık seriyi dizi olarak uyarlamak için ileri aşamalarda görüşmelerde bulunuyor. Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak. Harry Potter dizisi yakında HBO kanalında izleyicilerle buluşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.