Harry Potter dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 2 yıldır filmin dizi versiyonun yapılacağı konuşuluyordu. Sonunda Harry Potter ile ilgili beklenen açıklama geldi. HBO Max ve Wizarding World'un resmi duyurusuyla Harry Potter serisinin dizi olacağı kesinleşti. Harry Potter dizisinin her sezonu bir kitabı merkezine alacak. Peki Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak?

HARRY POTTER DİZİ OLUYOR!



İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi dizi oluyor.

Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı film, 2001 yılında ilk kez seyirciyle buluşmuştu. İngiliz yazar J.K. Rowling'in kaleminden çıkan Harry Potter toplam 7 kitabı ve filmiyle milyonları peşinden sürükledi.

Serinin ilk filminin vizyon tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesiyle birlikte, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' için kameralar karşısına geçmişti.

Harry Potter'ın son filmi ise 2011 yılında yayınlanmış ve izleyenlerine veda etmişti.

HOGWARTS'TAN MEKTUP VAR!



İlk filmi 2001'de vizyona giren Harry Potter serisinin peş peşe yayınlanan filmleri 2011'de son filmiyle gişede 7.7 milyar dolar hasılat elde etti. 2011 yılında son filmi vizyona giren seriyi izleyenlere sevindirici bir haber geldi.

Harry Potter dizisinin 10 yıl sürmesi ve oyuncu kadrosunun yenilenmesi planlanıyor.

Her sezon bir kitaptan uyarlanacak. Dizinin yapımcılığını JK Rowling ile birlikte Neil Blair ve Ruth Kenley Letts üstlenecek. JK Rowling'in açıklamasına göre kitapların bütünlüğü korunacak.

Harry Potter dizinde her kitap bir sezona yayılacak. Toplamda yedi kitaptan oluşan serinin yedi sezonluk bir dizi olacağı öngörülüyor.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



Bloomberg'in bir raporuna göre, filmin yapım şirketi yedi kitaplık seriyi dizi olarak uyarlamak için ileri aşamalarda görüşmelerde bulunuyor. Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak. Harry Potter dizisi yakında HBO kanalında izleyicilerle buluşacak.