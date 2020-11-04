Hekimoğlu 24. bölüm izle! Hekimoğlu 24. bölüm tek parça izle!

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:01

Hekimoğlu 24. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Hekimoğlu 24. bölümde Emre, yaptığı hata yüzünden disiplin Kuruluna sevk ediliyor. Kuruldan çıkan karar ise herkesi şaşkına çevirecek. Hekimoğlu 24. bölüm izleyemeyenler için Hekimoğlu 24. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Kanal D’nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Hekimoğlu 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Hekimoğlu 24. bölüm izleme linki.

HEKİMOĞLU 24. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 24. bölümde Emre'nin bir anlık hatası bir hayata bedel oluyor! Bu durum yüzünden kurul karşısına çıkan Emre'yi nasıl bir son bekliyor?

Öte yandan Emre konusunda geniş çaplı bir araştırma yapan Selin, hem ekibi hem de Ateş'i yakın takibe alıyor. Ateş ise bu durum karşısında Emre'yi yalnız bırakmıyor. Ona destek olan Ateş, içinde bulundukları bu durumdan nasıl çıkacakları konusunda yardım ediyor. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremiyor.

Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam ediyor ancak kuruldan öyle bir karar çıkıyor ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına dönüyor!

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hekimoğlu 25. Bölüm Fragmanı yayında! Hekimoğlu ve Memoli arasında rekabet artıyor!

Ateş'in ceza almasından sonra ekibin başına geçen Memoli, Ateş'in gazabından kurtulamıyor. Hekimoğlu her fırsatta Memoliyi iğnelemeye devam ediyor. Öte yandan ekibin komutasının kendisinde olması Memoli'yi zor bir kararın eşiğine getiriyor.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.