02 Aralık 2020 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:24

Hekimoğlu 27. bölüm izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümüne Ateş ve İpek arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Hekimoğlu 27. bölümde Ateş'in bir hstaya koyduğu veba teşhisi ise herkesi şaşırtıyor. Haberimizden Hekimoğlu 27. bölümü izleyebilirsiniz. İşte Hekimoğlu 27. bölüm izleme linki.

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜM İZLE

Hekimoğlu 27. son bölümde Ateş'i iki zor vaka bekliyor ve bu defa işler sarpa sarıyor!

Hekimoğlu 27. bölümde Ateş, at yarışı oynamak için gittiği ganyan bayiinde güzel bir kadınla karşılaşıyor. Üstelik bu kadın yarışlardan da çok iyi anlıyor. Oyun sırasında kadının verdiği taktik ve öneriler Ateş'in dikkatini çekiyor. Ancak kadın bir anda nöbet geçirmeye başlayınca olanlar oluyor. Duruma Ateş el koyuyor ve onu kendi çalıştığı hastaneye gönderiyor. Peki bu vaka Ateş'i nasıl bir sınavdan geçirecek?

ZEYNEP VE EMRE KAPIŞMASI

Hekimoğlu 1 Aralık Salı yayınlanan yeni bölümde Ateş, yeni vakayla ilgili ekibi bilgilendiriyor ve onların fikrini alıyor. Vaka üzerine fikir yürüten Zeynep ve Emre ise bir anda bilgilerini kapıştırmaya başlıyor. Bu durum hoşuna giden Ateş, onları izlemeye başlıyor. Her ikisi de vaka konusunda önemli bilgiler paylaşıyor ve Ateş onların bu kapışmasını devam ettirecek hamleler yapıyor. Peki bu kapışmada Zeynep mi haklı çıkacak yoksa Emre mi?

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için her türlü testi yapan Ateş ve ekibi sonunda vakayı çözüyor. Ateş, hastanın bir süre yanında kalan köpekten yola çıkarak herkesi şoke edecek bir sonuca varıyor. Köpeğin önceden yaşadığı çiflikte pirelendiğini ve bu pirelerden birinin de hastaya gelmesi üzerine düğüm çözülüyor. Pireden bulaşan bu hastalık ise veba çıkıyor. İşte Ateş'in herkesi şaşırtan veba teşhisi...

Hastanın sağlık durumu dışında da olanlarla ilgilenen Ateş, Zeynep'i sinirlendirse de sonunda yine haklı çıkıyor. Vakayla ilgili detay veren Zeynep, hastanın kısa süre önce sevgilisinin ona aldığı köpeği geri verdiklerini, köpeğe alerjisi olduğunu anlatıyor. Ancak tam da buraya dikkat kesilen Ateş, kadının alerjisi olmadığını ve sevgilisinden ayrılmayı düşündüğü için bunu yaptığını ileri sürüyor. Ateş'in yorumlarını Güzin Abla'ya benzeten Zeynep ise başlarda ona kızsa da hastayla konuşuyor. Ve hastanın düşüncelerini öğrenirken de yine Ateş'in haklı çıktığını görüyor.

Ateş ve İpek arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Zeynep, gelen bir hastanın aslında bir şeyi olmadığını hastalık hastası olduğunu ve ilgi görmek için bunu yaptığını iddia ediyor. Bu durum üzerine vaka yönetimini İpek alıyor.

Ateş ise onun gerçek bir hasta olduğunu kanıtlamak için hastaya içinde insülin olan bir ilaç veriyor bu şekilde nöbet geçireceğini söylüyor. İpek ve ekibini bu yolla manipüle etmeye çalışan Ateş, yine kendini riske atıyor. Peki bu defa kim haklı çıkacak?

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir. Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU KONUSU

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.