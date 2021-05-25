25 Mayıs 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 23:52

Hekimoğlu 51. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu dizisinin final bölümünde İpek ve Ateş arasındaki elektrik artık had safhaya ulaşmıştır. Yıllardır birbirlerinin hayatlarında olmalarına rağmen eski defterleri açmazlar. Yakınlık da artmaya başlayınca Ateş dayanamaz ve İpek'e o soruyu sorar. İpek, Ateş'e olan hislerini itiraf edecek mi? Hekimoğlu 51. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 51. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde.

Hekimoğlu 51. bölümde Hekimoğlu hayalet gören vakayı alıyor. Hekimoğlu final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Kanal D Hekimoğlu 51. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle. (Hekimoğlu final bölümü)

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜ FULL İZLE

Hekimoğlu final bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de son kez izleyenlerinin karşısına çıktı. İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 51. FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem'in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur.

İpek ise Hekimoğlu'nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu'nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu'na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.

Hekimoğlu ve ekibi İrem'in halüsinasyonlarına neyin neden olduğunu bulabilecek mi? Girilen iddiayı Hekimoğlu mu yoksa Orhan mı kazanacak? İpek Mehmet Ali ile neden görüştü?

Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.