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Dizi

Her bölümü büyük tepki çekiyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yayından kaldırılacak mı?

Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelen son bölümünde başörtü sahnesi büyük tepki çekti. Her bölümü ayrı tepki çeken dizide 2 farklı kültürde ailenin bir evlilik vesilesiyle bir araya gelmesiyle gelişen olaylar ekrana yansıtılıyor. Dizide inanç konularına değinilmesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yayından kaldırılacak mı? İşte detaylar

5 Aralık 2022 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Her bölümü büyük tepki çekiyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yayından kaldırılacak mı?
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Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve izleyiciden gelen tepkiler sonrası dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen ve Sıla Türkoğlu yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde 2 farklı yaşam biçimi olan ailelerin dünür olmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar ele alınıyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yayından kaldırılacak mı?

Ekranlara hızlı bir giriş yaparak dikkatleri kısa sürede üzerine çekmeyi başaran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ekranlara yine damgasını vurmayı başardı. Dizide farklı kültür ve inançta yaşayan iki ailenin birleşmesiyle ortaya çıkan çatışmalar konu alınıyor.

Show TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryodaki diyaloglar ve inanç konusunda hassas noktalara değinilmesi üzerine diziye gelen tepkiler arttı. Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi için verilecek karar ise merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

İlk bölümüyle eleştiri oklarının hedefinde olan Kızılcık Şerbeti için herkesin merak ettiği detay ortaya çıktı.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Barış Kılıç gibi önemli isimlerin başrol oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisinde başörtü sahnesi tepki çekmişti.

Ekran başındaki izleyiciler Kızılcık Şerbeti dizisinin yayından kaldırılması için çok sayıda paylaşımda bulunarak tepkilerini dile getirmişti.

Birbirlerinden farklı kültürlerde büyüyen Doğa ve Fatih'in evlenmesi ile yaşanan olayların konu edinildiği Kızılcık Şerbeti dizisi için final yapacağı iddiası gündeme geldi.

İddialaya göre reytinglerinin yükselmemesi ve tepkilerin devamının gelmesi durumunda kanal yönetimi diziyi yayından kaldırılacak.

Kızılcık Şerbeti Cuma akşamı saat 20.00'da Show TV'de izleyicin karşısına geçecek.

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