Hercai dizisi bitiyor mu? Hercai dizisi final yapacak mı?

22 Aralık 2020 Salı 17:59 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 17:59

Hercai dizisi final yapacak mı? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Atv'de yayınlanan dizinin reyting sıralamasında yeterli izlenme sayısına ulaşamadığı için final yapacağı idiia ediliyor. Atv kanalının aldığı karara göre Cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi Pazar günü ekranlara gelecek. Peki Hercai dizisi bitiyor mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

HERCAİ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Diziye katılan yeni oyuncular sayesinde izlenme oranlarında hareketlilik olsa da Hercai dizisinin 55. bölümüyle final yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Hercai Dizisi 53. Bölümüyle 27 Aralık 2020 Pazar akşamı Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır.

Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir.

Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister.

Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.