House of Dragons nereden ve nasıl izlenir? sorusu, Game Of Thrones hayranlarının merakla beklediği dizinin yayına girmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce geçen "House of the Dragon", kraliyet ailesinin çalkantılı tarihini ve ejderhaların dansı olarak bilinen öldürücü savaşı anlatıyor. Peki House of Dragons hangi kanalda yayınlanıyor? İşte dizinin yayıncı kuruluşu

HOUSE OF DRAGONS DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan dizi, Ağustos'un 21'inden itibaren HBO Max ekranlarında yayınlanmaya başladı.

Bölüm başına maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar olan House of Dragons'ta Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce kraliyet ailesinin çalkantılı tarihini ve ejderhaların dansı olarak bilinen ölümcül savaşı anlatıyor.

HOUSE OF DRAGONS NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

George R. R. Martin'in ilk basımı 2018 yılında yapılan Fire & Blood (Ateş ve Kan) adlı romanına dayanan ve Game of Thrones'ta yaşanan olayların 200 yıl öncesine,Targaryen hanedanlığının geçmişini anlatan "House of the Dragon" dizisi HBO Max kanalında yayınlanıyor. Dizi, başka hiçbir platformda bulunmuyor.

HBO Max'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle House of the Dragon'un 'yasal' olarak yayınlandığı bir platform bulunmuyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of Dragons dizisinin geniş oyuncu kadrosunda Paddy Considine, Emmy D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi isimler yer alıyor.