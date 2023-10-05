Hudutsuz Sevda 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fox Tv'de ekrana gelen dizinin Yapımcılığını MedYapım, yönetmenliğini Murat Öztürk, senaryosunu ise Bahadır Özdener kaleme üstleniyor. Hudutsuz Sevda 3. bölümde Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hudutsuz Sevda 3. bölüm izleme bağlantısı.

HUDUTSUZ SEVDA 3. BÖLÜM İZLE

Hudutsız Sevda 3. bölümüyle Perşembe saat 20.00'de FOX TV'de!

HUDUTSUZ SEVDA 3. BÖLÜM ÖZETİ

Hudutsuz Sevda 3. Bölümde Zeynep ile yüzleşen Halil İbrahim, onun da yardımı ile Letolar'ı ve jandarmayı birbirine düşürüp kendine karşı açılan savaşı üç taraflı hale getirmeyi planlar.

Letolar kendi dertlerinden Halil İbrahim'in peşini bırakmış gibi görünseler bile Üsteğmen Oğuz, Halil İbrahim'in ensesindedir.

Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir.