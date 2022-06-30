İçimizdeki Ateş 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Atv'nin yeni yaz dizisi olan yapımın başrollerinde Aşk101'in yıldızları İpek Filiz Yazıcı ve Burak Sevinç yer alıyor. İçimizdeki Ateş dizisinde; İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesi konu alınıyor. İçimizdeki Ateş dizisi 2. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İçimizdeki Ateş 2. Bölüm full izle!

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM FULL İZLE!

İçimizdeki Ateş her perşembe 20.00'da Atv'de...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi? Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı?

Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı?

Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ'İN OYUNCULARI KİMLER?

İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.