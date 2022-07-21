İçimizdeki Ateş dizisi final bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Reytinglere yenik düşen dizi final yaparak ekranlara veda ediyor. Yönetmenliği Murat Onbul'un üstlendiği dizinin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor. İçimizdeki Ateş dizisi 5. Bölüm final izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İçimizdeki Ateş final bölümü full izle!

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 5. BÖLÜM FİNAL İZLE!

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesi konu alınıyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 5. BÖLÜM ÖZETİ

İçimizdeki Ateş dizisinin final bölümünde; TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir.

Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder. Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır.

Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor...