İkizler Memo Can 10.yeni bölüm fragmanı İkizler Memo Can son 9.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların fenomen dizisi İkizler Memo Can yeni bölümde neler olacak? İkizler Memo Can son bölümde neler yaşandı? İkizler Memo Can izleyicisini ekran başına kilitliyor. Son bölümde Can’ın kendilerine yalan söylediğini düşünen Mümtaz ve Onur onu takip etmesi için peşine Altan’ı takar. Bunu fark eden Memo ve Can’ın Altan’a bazı sürprizleri olacaktır. Memo, Mahmut ve Neriman’ın arasını düzeltmeye çalışırken olaylar tam tersi gelişir. Öte yandan Hayati, Yarenle nişan gününü tüm mahalleye anons eder. Bunu duyan Osman’ın dünya başına yıkılır. Peki Osman şimdi ne yapacaktır? Yaren ise artık Osman'la bir araya gelemeyeceğini düşünüp canına kıymaya kalkar... Osman, onu kurtarabilecek mi? Yeni bölümde ise Memo’ya kağıt toplarken bir araba çarpar. Bu kaza Memo ve Can’ın hayatlarını tamamıyla değiştirecektir. Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuşacaktır. Memo ve Can için ise, yeni bir hayatın kapıları açılmaktadır. Ancak Memo, bu hayata alışmakta zorluk çeker. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

İKİZLER MEMO - CAN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Memo’ya kağıt toplarken bir araba çarpar. Bu kaza Memo ve Can’ın hayatlarını tamamıyla değiştirecektir.

Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuşacaktır.

Memo ve Can için ise, yeni bir hayatın kapıları açılmaktadır. Ancak Memo, bu hayata alışmakta zorluk çeker.

Mahmut, “hurdacıdan damat olmaz” diyerek Osman’a bir balıkçıda iş bulur. Ancak Osman’ı yeni işinde bazı maceralar beklemektedir.

Onur tam hayatını düzene koymaya hazırlanırken Sibel onun düzenini bozmak için planlar kurmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkizler Memo - Can 8. Bölümde, Onur ve Melek'in aşkları dolu dizgin giderken Memo ve Can için de çember giderek daralmaya başlamıştır!

İkizler Memo - Can 15 Aralık Cuma yayınlanan yeni bölümünde,Can’ın kendilerine yalan söylediğini düşünen Mümtaz ve Onur onu takip etmesi için peşine Altan’ı takar. Bunu fark eden Memo ve Can’ın Altan’a bazı sürprizleri olacaktır. Memo, Mahmut ve Neriman’ın arasını düzeltmeye çalışırken olaylar tam tersi gelişir.

Öte yandan Hayati, Yarenle nişan gününü tüm mahalleye anons eder. Bunu duyan Osman’ın dünya başına yıkılır. Peki Osman şimdi ne yapacaktır? Yaren ise artık Osman'la bir araya gelemeyeceğini düşünüp canına kıymaya kalkar... Osman, onu kurtarabilecek mi?

Hikaye ve Künye

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

Yapım : Erler Film

Yapımcı : Türker İnanoğlu

Senaryo : Ahmet Yurdakul

Hikaye-Tretman : Özlem Atasoy

Bölüm Hikayeleri : Azime Aktaş

Yönetmen : Erol Özlevi

Görüntü Yönetmeni : Mustafa Özlüdağ

Sanat Yönetmeni : Mustafa Mert Aldemir

Müzik : Murat Evgin

Kostüm : Arzu Şahin

Oyuncular: Nehir Erdoğan (Melek), Özgürcan Çevik (Çilingir Osman), Emir Berke Zincidi (Can-Memo), Tuğba Çınar (Yaren), Reyhan Sadıkoğlu (Dilek), Burak Hakkı (Onur), Nihan Okutucu (Sibel), Mazlum Kiper (Mümtaz), Buket Dereoğlu (Matmazel), Feyha Çelik (Nursine Nine), Yaren Ada Can (Çiğdem), Rüzgar Diricanlı (Musti), Ergin Torun (Selami), İlke Korkmaz (Bedir), Sinem Ergin (Aşçı), Barış Taşkın (Uşak Altan), Cengiz Gezgin (Suat), Emre Yılmaz(Fuat) ve Atilla Saral (Mahmut)