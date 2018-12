İkizler Memo Can 10.yeni bölüm fragmanı İkizler Memo Can son 9.bölüm izle Kanal D’de İkizler Memo Can 10.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İkizler Memo Can son 9.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların sevilen dizisi İkizler Memo Can son bölümde neler oldu? İkizler Memo Can yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Vazgeçilmez dizi İkizler Memo Can her Cumartesi saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. İkizler Memo Can 9.bölümde Memo’ya kağıt toplarken bir araba çarpar. Bu kaza Memo ve Can’ın hayatlarını tamamıyla değiştirecektir. Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuşacaktır. Memo ve Can için ise, yeni bir hayatın kapıları açılmaktadır. Ancak Memo, bu hayata alışmakta zorluk çeker. Son bölümde ise an’ın kendilerine yalan söylediğini düşünen Mümtaz ve Onur onu takip etmesi için peşine Altan’ı takar. Bunu fark eden Memo ve Can’ın Altan’a bazı sürprizleri olacaktır. Memo, Mahmut ve Neriman’ın arasını düzeltmeye çalışırken olaylar tam tersi gelişir. İşte merak edilen son bölüm özeti