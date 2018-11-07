İlker Aksum kimdir Diriliş Ertuğrul'un Dragos’u İlker Aksum kaç yaşında nereli
İlker Aksum kimdir? Diriliş Ertuğrul’un Dragos’u İlker Aksum kaç yaşında nereli? soruların yanıtları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’a beşinci sezonda dahil olan isimlerden biri de İlker Aksum oldu. Dizinin tanıtımlarında sık sık görülen İlker Aksum, Ertuğrul’un baş düşmanı Dragos’u canlandıracak. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon 7 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak. Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayacağını açıklayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde.
İlker Aksum kimdir? Diriliş Ertuğrul’un Dragos’u İlker Aksum kaç yaşında nereli? soruların yanıtları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’a beşinci sezonda dahil olan isimlerden biri de İlker Aksum oldu. Dizinin tanıtımlarında sık sık görülen İlker Aksum, Ertuğrul’un baş düşmanı Dragos’u canlandıracak. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon 7 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak. Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayacağını açıklayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde.
İLKER AKSUM KİMDİR?
arli dizisiyle yıldızı parladıktan sonra pek çok dizi projesinde yer alan İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1997 senesinde Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak rollerde karşımıza çıkan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir kiltenin sevgisini kazandı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul'un 2018 sezonunda kadroya dahil oldu İlker Aksum'un oynadığı Dragos karakteri Türkler'in yeni düşmanı olacak ve içeriden bilgi sızdıracak.
YER ALDIĞI PROJELER
Mehmetçik Kut’ül: Cox (2018) yılında
Poyraz Karayet : Çınar - (2017) yılında
Seddülbahir 32 Saat : Yasin Uslu - (2016) - Ramiz
Yeşil Deniz - (2015) yılında
Aşk Olsun (Başrol Oyuncusu) - (2015) yılında
Kadim Dostum Başrol Oyuncu - (2014) yılında
Ne Diyosuun (Ali Kemal) Başrol Oyuncu - (2014) yılında
Tatar Ramazan (dizi) : Cevdet Mercan - (2013) yılında
Mutlu Aile Defteri : Nihat Durak - (2013) yılında - Kudret Taşyumruk
20 Dakika : Ali Bilgin - (2013) yılında - Ali Halaskar
Kötü Yol : Nisan Akman - (2012) yılında - Reşat
Bizim Yenge : Aydın Bulut - (2011) yılında - Bahri
Bizim Büyük Çaresizliğimiz : Seyfi Teoman - (2011) yılında - Ender
Sen De Gitme : Türkan Derya - (2011) yılında - Doktor Yahya Turan
Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - (2011) yılında - Kaptan-ı Derya Cafer Ağa (Konuk Oyuncu)
Vavien : Taylan Biraderler - (2009) yılında - Televizyoncu Sabri
Ejder Kapanı : Uğur Yücel - (2009) yılında - Doktor
Canım Ailem : Türkan Derya - (2008) yılında - Halim
Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu - (2008) yılında - İsmet
Kara Yılan : Taylan Biraderler - (2007) yılında - Yüzbaşı Laroş
Küçük Kıyamet : Taylan Biraderler - (2006) yılında - Ali
Yabancı Damat : Taylan Biraderler - (2004-2007) yılında - Ruşen Demir
Aşk Olsun : Yasemin Türkmenli - (2003) yılında - Yıldırım
Beşik Kertmesi : Taylan Biraderler - (2002) yılında - Enis Büyütücü
Biz Size Aşık Olduk : Türkan Derya - (2002) yılında - Sinan
Baykuşların Saltanatı : Tülay Eratalay - (2000) yılında
Çarli İş Başında : Taylan Biraderler - (2000) yılında - Afakan
5 Maymun Çetesi : Taylan Biraderler - (1999) yılında - Amerikan
Çarli : Taylan Biraderler - (1998) yılında - Afakan
Olacak O Kadar : Levent Kırca - (1997) yılında - İlker
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