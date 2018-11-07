İlker Aksum kimdir? Diriliş Ertuğrul’un Dragos’u İlker Aksum kaç yaşında nereli? soruların yanıtları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’a beşinci sezonda dahil olan isimlerden biri de İlker Aksum oldu. Dizinin tanıtımlarında sık sık görülen İlker Aksum, Ertuğrul’un baş düşmanı Dragos’u canlandıracak. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon 7 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak. Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı. Son olarak Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Yunan komutanını oynayacağını açıklayan İlker Aksum aslen Ispartalı ve 1971 doğumlu. Birçoğumuzun Antepli Ruşen karakteri ile tanıdığı İlker Aksum biyografisi ve merak edilenleri haberimizde.

İLKER AKSUM KİMDİR?

arli dizisiyle yıldızı parladıktan sonra pek çok dizi projesinde yer alan İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başladı. 1997 senesinde Olacak O Kadar programıyla ilk televizyon deneyimini yaşadı. Daha sonra bir çok dizide ufak rollerde karşımıza çıkan İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer aldı, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir kiltenin sevgisini kazandı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul'un 2018 sezonunda kadroya dahil oldu İlker Aksum'un oynadığı Dragos karakteri Türkler'in yeni düşmanı olacak ve içeriden bilgi sızdıracak.



YER ALDIĞI PROJELER



Mehmetçik Kut’ül: Cox (2018) yılında

Poyraz Karayet : Çınar - (2017) yılında

Seddülbahir 32 Saat : Yasin Uslu - (2016) - Ramiz

Yeşil Deniz - (2015) yılında

Aşk Olsun (Başrol Oyuncusu) - (2015) yılında

Kadim Dostum Başrol Oyuncu - (2014) yılında

Ne Diyosuun (Ali Kemal) Başrol Oyuncu - (2014) yılında

Tatar Ramazan (dizi) : Cevdet Mercan - (2013) yılında

Mutlu Aile Defteri : Nihat Durak - (2013) yılında - Kudret Taşyumruk

20 Dakika : Ali Bilgin - (2013) yılında - Ali Halaskar

Kötü Yol : Nisan Akman - (2012) yılında - Reşat

Bizim Yenge : Aydın Bulut - (2011) yılında - Bahri

Bizim Büyük Çaresizliğimiz : Seyfi Teoman - (2011) yılında - Ender

Sen De Gitme : Türkan Derya - (2011) yılında - Doktor Yahya Turan

Muhteşem Yüzyıl : Taylan Biraderler - (2011) yılında - Kaptan-ı Derya Cafer Ağa (Konuk Oyuncu)

Vavien : Taylan Biraderler - (2009) yılında - Televizyoncu Sabri

Ejder Kapanı : Uğur Yücel - (2009) yılında - Doktor

Canım Ailem : Türkan Derya - (2008) yılında - Halim

Güz Sancısı : Tomris Giritlioğlu - (2008) yılında - İsmet

Kara Yılan : Taylan Biraderler - (2007) yılında - Yüzbaşı Laroş

Küçük Kıyamet : Taylan Biraderler - (2006) yılında - Ali

Yabancı Damat : Taylan Biraderler - (2004-2007) yılında - Ruşen Demir

Aşk Olsun : Yasemin Türkmenli - (2003) yılında - Yıldırım

Beşik Kertmesi : Taylan Biraderler - (2002) yılında - Enis Büyütücü

Biz Size Aşık Olduk : Türkan Derya - (2002) yılında - Sinan

Baykuşların Saltanatı : Tülay Eratalay - (2000) yılında

Çarli İş Başında : Taylan Biraderler - (2000) yılında - Afakan

5 Maymun Çetesi : Taylan Biraderler - (1999) yılında - Amerikan

Çarli : Taylan Biraderler - (1998) yılında - Afakan

Olacak O Kadar : Levent Kırca - (1997) yılında - İlker