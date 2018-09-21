İstanbullu Gelin 55.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin son 54. bölüm Star Tv izle

İstanbullu Gelin 55.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 54.son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? İstanbullu Gelin Star Tv yayın akışında var mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin yeni sezonu merakla bekleniyordu. İstanbullu Gelin yeni sezon tanıtımları ile hayranlarını heyecanlandırırken izleyicilerin beklediği o gün geldi. İstanbullu Gelin yeni sezona bu akşam Star TV'de merhaba diyecek. Büyük merakla beklenen İstanbullu Gelin 21 Eylül'de 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Dizi yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve sürpriz gelişmelerle bu sezon da çok konuşulacak. İstanbullu Gelin 54.son bölümünde Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor.Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir… İstanbullu Gelin yeni sezon 54. son bölüm ve 55. yeni bölüm fragmanı star.com.tr'de.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boranlar’da Sular Durulmuyor!

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boranlar’ı zor günler bekliyor!

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Başrol Oyuncularından Merakla Beklenen 3. Sezon İpuçları

Sarsıcı bir gerçekle sezona başlayacak dizi nefes kesecek!

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin milyonların gönlünde taht kuran dizisi “İstanbullu Gelin” beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.



3. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor:

“Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar’ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN KONUSU

Anne, Baba sevgisinden mahrum kalmış hayatın yükünü genç yaşlarda süslemiş güzel bir kız olan Süreyya'nın aniden karşısına çıkan karizmatik, zengin iş adamı Faruk'a aşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan bir aşk hikayesidir. Özgürlüğüne düşkün modern bir hayata alışmış olan Süreyya ve geleneklerine duyarlı olan Faruk'un aşkı daha ilk dakikadan itibaren çeşitli sınavlardan geçer. Süreyya aynı konağın altında birlikte yaşadığı kayınvalidesi Esma, eltisi İpek ve kocasının sorunlu kardeşi Fikret'le başa çıkmaya çalışırken Faruk ise hiç beklemediği sürpriz bir düşmanla çatışacaktır.



Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor.” dedi.



Boranlar’ı zor günler bekliyor!

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?



Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.



Yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve çarpıcı 3. Sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül’de Star’da.

STAR TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL CUMA



07:00 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar

09:00 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar

10:30 Fazilet Hanım ve Kızları Yerli Dizi - Tekrar

12:45 Avlu Yerli Dizi - Tekrar

15:00 En Güzel Bölüm Magazin - Yeni Bölüm

15:30 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm

17:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm

18:45 Star Haber Haber

20:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Yeni Bölüm

00:15 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar

03:00 İki Aile Yerli Dizi - Tekrar

04:50 Güzel Köylü Yerli Dizi - Tekrar

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?



5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Meral Çetinkaya, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi kuruluşlarda görev almıştır.



Aynı zamanda Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi olan Çetinkaya'nın tanınması bir nesli büyüten Bizimkiler dizisindeki Ayla rolü ile olmuştur.



Bir dönem kendisi gibi oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile dünya evine girmiş ve eşini 1992 yılında kaybetmiştir. Oyunculuğun yanında sinema çevirileri de yapmıştır.

YAZ-AHSEN EROĞLUKİMDİR?



Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.



Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.



Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde fark yaratan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak Yedigün ve Tadım markalarına ait reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

ASLI ENVER (SÜREYYA)

Güzel ve başarılı oyuncu 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğmuş Türk oyuncudur. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir. Ayrıca, Mutlu ol Yeter, Kayıp, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol almıştır. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişki içerisindedir.



ÖZCAN DENİZ (FARUK)

Aslen Ağrı’lı olan yakışıklı oyuncu ve ses sanatçısı 19 Mayıs 1972 yılında Ankara’da doğmuş ve büyümüştür. Özcan Deniz en son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2016’da vizyona giren Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolünü paylaştığı İkinci Şans filminde başrol oynamıştır.