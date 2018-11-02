İstanbullu Gelin 61.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 60.bölüm izle Star TV’de! Heyecanın bir an eksik olmadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin son bölümde izleyici şoke olmuştu. İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu bir bölüm sonrası merakla bekleniyor. Esma çocuklarıyla barışıyor. Faruk annesine güvendiklerini söylüyor. Ama Fikret’in kafası Ülfet’in sözleri ile karışır. Hatta onun yanına gider ve kendini tanıtır. Fikret’in amacı Ülfet’e gözdağı vermek. Ailenin delisi olduğunu, çok fazla güzel yanlışları olduğunu söylüyor. Son bölümde neler oldu? Fikret ısrarla annesini arar ama ulaşamaz. Fikret çılgına dönüp İpek'i hırpalar. Neden bu sırrın üstüne kendi başına iş yaptığını sorgular. İpek'in savunması Adem olayını söylemek de çok geç kaldım, o nedenle bunda geç kalmak istemedim der. Faruk sakinleştirmeye çalışsa da İpek ile Fikret çok kötü birbirine girer.

İSTANBULLU GELİN 60.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu bir bölüm sonrası merakla bekleniyor. Esma çocuklarıyla barışıyor. Faruk annesine güvendiklerini söylüyor. Ama Fikret’in kafası Ülfet’in sözleri ile karışır. Hatta onun yanına gider ve kendini tanıtır. Fikret’in amacı Ülfet’e gözdağı vermek. Ailenin delisi olduğunu, çok fazla güzel yanlışları olduğunu söylüyor. Bir de Adem’le çok benzediklerini söyleyerek Ülfet’i tedirgin ediyor.

Fikret odadan çıkar ama çantasını unuttuğu için geri dönmek zorunda kalır. O sırada Adem’le Ülfet gelir ve Fikret Ülfet ile Adem’in aralarındaki her şeyi duyar. İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanında ise; Esma yemek masasında tüm Boranlar oradayken, Garip'in evlenme teklifi ettiğini söylüyor. Esma yıllar sonra aşkına kavuşuyor. Ülfet de bu şekilde dersini alıyor. Esma Ülfet'e ailelerin her zaman bu tip durumlardan güçlenerek çıktığını söylüyor. Adem, Dilara'nın hamile olduğu haberini alıyor. Çocuğunun yaşadığını öğrenen Adem'in mutluluğu tarif edilemez.

İSTANBULLU GELİN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma, DNA faciasından sonra Garip'in yanına gidiyor ve kapıda ona evlenme teklif ediyor. Garip ise durumu anlamaya çalışıyor. Esma ise sorusunun yanıtını merak ediyor. Garip, Esma için çok endişeleniyor.

GARİP, ESMA'YA KIZIYOR

Garip, Ülfet ile ilgili yaşananları bu zamana kadar sakladığı için çok kızar ve çocuklarını cezalandırmak için bunu yapıyorsun der. Garip'in hayalini kurduğu evlilik bu değildir. Esma ,Garip'in mutfağa gitmesinden sonra veda etmeden evden çıkar. Uzun bir yürüyüş yapan Esma darmaduman olmuştur.

FİKRET İLE İPEK BİRBİRİNE GİRİYOR

Fikret ısrarla annesini arar ama ulaşamaz. Fikret çılgına dönüp İpek'i hırpalar. Neden bu sırrın üstüne kendi başına iş yaptığını sorgular. İpek'in savunması Adem olayını söylemek de çok geç kaldım, o nedenle bunda geç kalmak istemedim der. Faruk sakinleştirmeye çalışsa da İpek ile Fikret çok kötü birbirine girer.

İPEK ÜLFET'E HESAP SORUYOR

İpek o sinirle, Ülfet'in kapısına gider. Elindeki DNA sonucunu verir. Hayatlarının onun yüzünden alt üst olduğunu söyler. Ülfet'e çok ağır sözler söyler. Peşinden giden Süreyya da bir şey yapamaz.

FARUK ANNESİNİN GÖNLÜNÜ NASIL ALACAK?

Faruk paramparça olur, annesinin kalbini kırdığı için kendini nasıl affettireceğini düşünür. Süreyya onu sakinleştirmeye çalışır ama başarılı olamaz. O sırada Garip arar ve Esma'nın oraya geldiğini ama aralarında bir tartışma geçtiğini söyler. İkisinin de Esma'nın nereye gittiğinden haberi yoktur. Defalarca ararlar ama Esma açmaz.

ÜLFET İLE ESMA'NIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ülfet yeni bir oyun peşindedir. Farukların kapısına gider. Yanlış anlaşıldığını söyler. Fikret direkt saldırıya geçer Faruk ise daha mantıklı konuşur. Ülfet yarı ağlamaklı ‘tarih tekerrürden ibaret dedikleri bu olsa gerek, zamanında da abim bu şekilde beni kovmuştu. Esma ile bir kavgamızda şüphelerimi söylemiştim. Esma olayı dramatize etti abime söyledi ve abim de beni hayatından sildi. Esma'nın tek lafı ile kimsesiz kaldım. Sizleri tanıyamadım. Nasıl büyüdüğünüzü göremedim' der. Bugün yaşananların Esma ile aralarında olduğunu söyler ve üzgünlüğünü dile getirir. Esma'nın bu sözleri herkes üzerinde bir yumuşama yaratır.

ESMA YALIYA GİDİYOR

Esma akşama kadar dalgın dalgın dolaşıp kendini yalıda buluyor. Eski evine gelen Esma'nın hali içler acısı… Esma içeri girdiğinde kulaklarında eskiye dair sesler ve anılar canlanıyor. Gülümseyerek o günleri anımsıyor. Sonra garip bir şekilde kahve istiyor ve odasında olduğunu söylüyor. Adem de evde Esma'yı görünce büyük şok yaşıyor. Ama Esma farkında değil, Adem'e odasından ne işi olduğunu soruyor Evin çalışanları hemen Boranlar'a haber verir.

BORANLARI BEKLEYEN BOL SÜRPRİZLİ GECE

Faruk sonunda Esma'yı buluyor ama Esma eve dönmek istemiyor. Süreyya Esma'nın doğum gününün geldiğini fark eder. Bu kendilerini affettirmek için harika bir fırsattır. Süreyya Esma'nın yanına gider ve onu eğlenmeye götürmeye ikna eder. Yeni yaş sürprizi büyüktür. Boran kadınları büyük bir maceraya atılırlar. Evde çocuklarla kalan Baronlar'ın erkekleri de başka bir macera yaşar. Kadınların eğlencesi mekanın kumarhane olduğunu öğrenmeleri ve polisin gelmesiyle son bulur.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dim dik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

ÜLFET- MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Meral Çetinkaya oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.

Meral Çetinkaya, uzun süre Bizimkiler isimli dizide Ayla karakterini canlandırdı. 2000’de Vizontele isimli filmde Felek karakterini canlandırdı. Film, devletin yollamasıyla hayatlarında ilk kez televizyon gören bir köyün yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi başarılı oyuncular yer aldı. Daha sonra ise Gülbeyaz isimli dizide Beyaz Nine karakterini canlandırdı. Dizi, uzun yıllardır kavgalı olan Dursunoğulları ile Demiroğulları’nın amansız ve komik tartışmalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Nejat İşler, Şevval Sam, Meral Çetinkaya ve Kamran Usluer yer aldı.

2006’da ise Binbir Gece isimli dizide Peride karakterini canlandırdı. Dizi, çocuğunun hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin daha sonra yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci yer aldı. 2010’da ise Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Hasene karakterini canlandırdı. Dizi, eşi tarafından çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte sokağa atılan Cemile isimli bir kadının yaşadığı dramı ve dönem koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Merak Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı.

2014’te ise Urfalıyam Ezelden isimli dizide Zekiye Nine karakterini canlandırdı. Dizi, kan davasını önlemek için Urfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Settar Tanrıöğen, Bülent İnal, Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar, Öykü Gürman ve Güven Murat Akpınar yer aldı. Daha sonra ise Mucize isimli filmde yer aldı. Film, küçük bir köyde yaşayan bedensel engelli Aziz’in yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Talat Bulut, Mert Turak, Seda Tosun, Ali Sürmeli, Tansel Öngel, Büşra Pekin ve Meral Çetinkaya yer aldı.

Neslihan Arslan (Dilara)

25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır.

Gürhan Gülbahar (Yılmaz)

1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır.

Bertan Dirikolu (Asım)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır.

Doktor İbrahim (Selçuk Borak)

1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.

Tuncay Kaynak (Vecdi)

15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

Fırat Tanış (Adem)

Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.

Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)

1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır.

Özge Borak (Jinekolog Begüm)

14 Şubat 1982 doğumlu başarılı oyuncu Selçuk Borak’ın kızıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Bülent Şakrak’la 4 yıl boyunca evli kalmış daha sonra bşanmış ve 2012 yılında Ata Demirer’le evlenmiş ve ilişkisi 2014 yılına kadar devam etmiştir. Küçük Kadınlar, Eşref Saati gibi dizilerde rol almıştır. Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde Ata Demirer’le başrolleri paylaşmıştır.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Murat Akpınar (Osman)

1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.

Fatih Koyunoğlu (Akif)

1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır.

Dilara Aksüyek (İpek)

1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Yeldan (Senem)

1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır.

Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)

1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır.

Hakan Altıner (Şahap)

9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır.