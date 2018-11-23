İstanbullu Gelin 64.yeni bölüm fragmanı yayında mı - İstanbullu Gelin 63.son bölüm Star Tv izleme linki

İstanbullu Gelin 64.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı İstanbullu Gelin 63.son bölüm izleme linki İstanbullu Gelin oyuncu kadrosunda kimler var? İstanbullu Gelin dizi konusu nedir? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan İstanbullu Gelin'de bir sürpriz gerçekleşecek. Ünlü rockçı Aylin Aslım diziye dahil oluyor. İstanbullu Gelin son bölümünde Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Bu hafta yayına giren İstanbullu Gelin 63.son bölümde ise Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. İstanbullu Gelin 64.yeni bölüm fragmanı ve 63.son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr'de

Star TV'nin her hafta reyting yarışında zirveye oynayan dizisi İstanbullu Gelin dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Yeşim Salkım'ın etkisi sürerken, bir transfer de bu hafta gerçekleşiyor. Dizinin yeni bölümüne ünlü rockçı Aylin Aslım konuk oyuncu olarak dahil olacak. Aslım, İstanbullu Gelin’de İpek karakterine hayat veren Dilara Aksüyek'in kuzeni 'Gülbin' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Aylin Aslım'ın da konuk oyuncu olarak dahil olduğu dizinin yeni bölümü 23 Kasım Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek.

İSTANBULLU GELİN 64.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 64.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 63.BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar’ın muhteşem dönüşü!



Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.

İSTANBULLU GELİN 62.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak…

Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin heyecanlı gelişmelerin üst üste yaşandığı yeni bölümüyle AB grubunda en çok izlenen dizi oldu.



Dizi, AB izleyici kitlesinde 6.74 izlenme oranı ve 16.28 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinciliğe oturdu.

İSTANBULLU GELİN OYUNCUSU

AYLİN ASLIM KİMDİR?

Aylin Aslım, 4 Şubat 1976 tarihinde Almanya doğdu. Bir yaşında iken ailesi Türkiye’ye taşındı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi‘nden mezun olduktan sonra müzik tutkusu ağır bastı. Kariyerine bu şekilde yön vermek isteyen Aslım’ın 1994'te sahneyle tanıştı.

İstanbul‘un çeşitli klüplerinde özellikle seslendirdiği coverlarla dikkat çeken müzisyen, 1996‘da beş kızdan oluşan Zeytin isimli rock grubunda yer aldı.

1998 yılında Roxy Müzik Günleri’nde 2.’lik ödülü kazandıktan sonra aynı yıl “Süpersonik” adlı grubu kuran Aslım, alışılmadık elektronik altyapılı parçalardan oluşan repertuarıyla büyük ilgi gördü. 1999‘da yine Roxy Müzik Günleri’nden elinde bir ödülle döndü, bu kez Jüri Özel Ödülü’nün sahibiydi.

2004 yılında DJ Mert Yücel‘le birlikte yaptıkları “Dreamer” adlı İngilizce single İngiltere‘de Baroque Records UK tarafından yayınlandı. Dreamer büyük başarı kazanarak, İngiltere’de Balance Chart UK’de 3 numaraya, Amerika‘da Balance Chart USA’de 1 numaraya kadar yükseldi. Aslım, ünlü yönetmen Fatih Akın‘ın “Duvara Karşı” filminin soundtrack’inde, “Senin Gibi” adlı şarkısıyla da yer aldı.